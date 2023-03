Contrabandistas fogem do Garras e abandonam frota de 15 carros que usavam para contrabandear cigarros

Uma quadrilha especializada em contrabando de cigarro estrangeiro foi desbaratada na Operação Hórus, comandada pelo Garras. Segundo o Campo Grande News, o esquema criminoso contava com o apoio de 15 carros considerados de alto padrão. Os veículos eram usados para armazenar e transportar a carga. A carga era tão grande que despencava dos carros quando as portas eram abertas.

O esquema criminoso foi descoberto no sábado (25). Os policiais localizaram o depósito onde os 15 carros ficavam guardados, esperando para transportarem os cigarros.

Em nota, a Polícia Civil informou que alguns dos automóveis tinham registro de roubos e furtos, além de placas adulteradas. Dentro dos veículos também havia venenos e pneus de origem estrangeira contrabandeados.

Durante as diligências, ninguém foi preso. As investigações apontam que os suspeitos pelo crime abandonaram os carros e fugiram do local quando perceberam que as viaturas se aproximavam.

Todos os objetos apreendidos foram avaliados preliminarmente em R$ 2 milhões. Tudo foi encaminhado para a Receita Federal para os procedimentos de praxe.