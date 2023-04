Contrabandista foge do DOF e abandona carreta com 50 mil pacotes de cigarros

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã de ontem (24), uma carreta IVECO 420 de cor branca, acoplada a um semirreboque carregado com 50 mil pacotes de cigarros de origem estrangeira, de comercialização proibida no Brasil.

A ação ocorreu durante policiamento na rodovia MS-145, próximo ao Assentamento Pana, no município de Rio Brilhante. Os militares visualizaram a carreta em alta velocidade e deram a ordem de parada, porém, o condutor desobedeceu e fugiu até perder o controle da direção e sair da pista. O veículo ficou parcialmente avariado.

O homem abandonou a carreta e correu para uma mata às margens da rodovia e não foi localizado. A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã e o prejuízo estimado ao crime foi de 2,7 milhões de reais.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.