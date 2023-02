Contrabandista foge da PMR e abandona carga de cigarro em veículo

A equipe da Base Operacional de Vista Alegre, da Polícia Militar Rodoviária, apreendeu neste sábado, 04, uma carga de contrabando.

Durante policiamento na MS-164, em Vista Alegre, os militares observaram o veículo Fiat/Uno, placa de Campo Grande/MS, em atitude suspeita. Os policiais acompanharam o condutor do automóvel, que ao perceber que seria abordado, abandonou o veículo e fugiu a pé.

No automóvel haviam diversas caixas de cigarros contrabandeados. As mercadorias e o veículo foram encaminhados à Receita Federal. O prejuízo do crime foi estimado em R$ 47.500,00 reais.