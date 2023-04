Contrabandista foge da Patrulha Rural da PM e abandona veículo com R$ 100 mil em cigarros

O 8º Batalhão de Polícia Militar, “Guardião do Vale do Ivinhema” através da equipe de Policiamento Rural, apreendeu na manhã desta terça-feira (04) um veículo Chevrolet Prisma cinza carregado com pacotes de cigarros oriundos do Paraguai.

A equipe realizava visita comunitária e patrulhamento rural pela MS-141, nas proximidades de uma fazenda, quando se deparou com um veículo Chevrolet Prisma, na cor cinza, que cruzava a via rural.

O motorista ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade, sendo realizado o acompanhamento tático, momento em que o condutor adentrou uma estrada transversal conhecida como linha Angico, no assentamento Casa Verde.

Após aproximadamente 15 quilômetros de acompanhamento, o condutor do veículo chocou-se com um barranco de areia na lateral da via. O mesmo evadiu-se abandonando o veículo e adentrando em uma mata nas proximidades.

Ao se aproximar a equipe policial constatou que o veículo estava carregado de cigarros oriundos do Paraguai, posteriormente identificado nas marcas Eight E Samarino, em quantidade aproximada de 1.500 pacotes com o valor estimado em 100 mil reais.

Foi realizado o cerco policial com o apoio da equipe policial de Nova Casa Verde, mas devido a densa vegetação na região não foi possível localizar o autor. O veículo juntamente com a carga foi apreendido foi encaminhado a Receita Federal.