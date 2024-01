Conselho Estratégico volta a se reunir em Dourados

O CODED (Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Dourados) realizou nesta quinta-feira (25) a primeira reunião de 2024 da Diretoria de Implantação com membros do corpo jurídico constituído para definir a modalidade de atuação social da nova entidade.

“Nós tínhamos dois modelos que poderíamos optar, e algumas questões a ser analisadas para essa definição. Optou-se pela forma de associação, que garante a independência e não nos deixa vinculados a nenhum órgão público”, justificou o presidente da Seccional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Dourados e vice-presidente da Diretoria do CODED, Ewerton Brito.

Segundo ele, com essa opção, o CODED poderá trabalhar de forma apolítica, apartidária, “voltado realmente ao desenvolvimento de Dourados”, e ainda se torna mais flexível e transparente, aberto à participação de indicações por parte de entidades, públicas e privadas, sindicados, associações, representações da sociedade civil organizada.

Para o presidente da Diretoria de Implantação, Nilson Aparecido dos Santos, a reunião desta quinta-feira vem acrescentar ao projeto “para que Dourados tenha um norte a ser seguido para a continuidade das gestões que virão”. O CODED, na modalidade de Governança Colaborativa, deu importante passo ao definir a constituição jurídica, segundo ele.

“A sociedade civil organizada já foi convocada e está participando, dando a sua contribuição, definimos eixos prioritários e cada um, na sua área, vamos ter um projeto para apresentar aos candidatos que virão nas eleições deste 2024”, afirmou.

Participantes

Além do presidente Nilson e da diretora-executiva Elaine Rodrigues, e dos membros da Diretoria, Paulo Campione, Ronaldo Ramos e Clóvis de Oliveira, participaram da reunião os advogados Ewerton Brito, Celso Reich e Jorge Pessoa Filho, da comissão de regularização jurídica, Gilvane Bezerra da Silva Dias e ainda, de Maringá-PR por videoconferência, a consultora Márcia Santin, que junto com o ex-prefeito da cidade paranaense por dois mandatos, Silvio Barros, participa da estruturação de Conselhos estratégicos em várias regiões do País.