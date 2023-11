Condutor é detido pelo DOF com mercadorias contrabandeadas avaliadas em quase meio milhão de reais

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta segunda-feira (27), na MS-164, em Ponta Porã, um veículo Renault Sandero carregado com produtos contrabandeados do Paraguai, avaliados em mais de R$ 440 mil. Um homem de 23 anos foi detido.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando abordaram o condutor do veículo. Em vistoria os policiais encontraram no interior do carro 300 pacotes de cigarros; oito mil unidades de cigarros eletrônicos; e, 18 unidades de essência para cigarro eletrônico.

O motorista do Sandero disse que pegou os produtos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levaria até Campo Grande. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 443 mil, foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.