Concurso público para preenchimento de cargos na SES/MS está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) para o preenchimento de cargos na carreira de Gestão do Sistema Único de Saúde, do quadro pessoal da SES.

Ao todo, são ofertadas 201 vagas. Quem quiser participar do certame precisa se inscrever até o dia 11 de maio de 2022 pela internet, por meio do portal da Fapec www.concurso.fapec.org. Os salários vão de R$ 1.431,59 a 5.511,51.

No ato de inscrição o candidato deverá realizar a opção definitiva da área de habilitação que irá concorrer. O valor da taxa para os cargos de nível superior é de R$181,32, para os cargos de nível médio, R$113,32, e para os cargos de nível fundamental, R$67,99. Os pagamentos devem ser realizados até o dia 3 de maio.

As vagas para Auditor de Serviços de Saúde, Fiscal de Vigilância Sanitária, Especialista de Serviços de Saúde exigem ensino superior e especialidades. Há vagas para os cargos de Assistente de Serviços de Saúde e Auxiliar de Serviço de Saúde, que exigem nível médio e técnico e nível fundamental, respectivamente.

Candidatos que se encaixem na legislação para realizar o pedido de isenção da taxa de inscrição tem até esta segunda-feira, dia 18, para requerer a isenção do pagamento no Concurso Público, encaminhando, por meio de campo próprio disponível no sistema de inscrições, cópia da documentação comprobatória exigida na respectiva legislação na qual se enquadra, devidamente digitalizada em formato PDF.

A Prova Escrita Objetiva será realizada no município de Campo Grande, em data, horário e locais a serem divulgadas por meio de edital próprio, para a qual serão convocados todos os candidatos regularmente inscritos no Concurso Público. Para acessar o edital completo, clique aqui.