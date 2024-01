Concurso público da Prefeitura de Ponta Porã terá 3ª chamada a partir do dia 15

Informação foi repassada ao presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho, pela secretária de Administração, Dulce Manosso

Durante reunião na tarde de quarta-feira, dia 3, no gabinete do presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho, a secretária municipal de Administração, Dulce Manosso, repassou informações sobre a determinação do prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, para a realização da 3ª chamada do concurso público realizado no ano passado.

Na 2ª chamada em dezembro foram convocados servidores aprovados em diversos cargos como vigias, assistentes administrativos, assistentes sociais, psicólogos, cozinheiros, auxiliares de serviços diversos, agentes de endemias, dentistas e enfermeiros. “O objetivo é suprir as vagas para prestar serviços de qualidade para a nossa população”, destacou o prefeito Eduardo Campos.

Durante a reunião desta quarta-feira, o presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho, apresentou para a secretária de Administração, Dulce Manosso, questionamentos no sentido de levar esclarecimentos aos candidatos que fizeram o concurso de que ainda serão realizadas chamadas para posse nos respectivos cargos. “É importante repassar as informações para os candidatos aprovados porque muitos ainda serão chamados”, disse Agnaldo Miudinho.

Dulce Manosso disse que até domingo, dia 8, será concluída a posse dos candidatos que foram convocados na 2ª chamada e que a partir do dia 15 deste mês de janeiro, será aberta a 3ª chamada. “Nessa 3ª chamada vamos convocar auxiliares de serviços gerais, vigias e administrativos para atender as escolas da Rede Municipal e demais secretarias que estão precisando de mais servidores. Também serão convocados candidatos aprovados para alguns cargos que ainda temos demanda”, disse a secretária.

Manosso esclareceu que alguns setores têm maior necessidade como é o caso dos aprovados para o cargo de fiscais de obras. “Para esse cargo temos que fazer a convocação de forma urgente, assim como dos candidatos aprovados para técnicos do meio ambiente e controladores internos. Com a 3ª chamada a partir do dia 15 vamos preencher as 800 vagas previstas no concurso”, ressaltou.

Com relação ao processo seletivo, Dulce Manosso esclareceu que a prioridade é primeiro dar posse aos aprovados no concurso público. “Por exemplo, para o cargo de serviços diversos podemos chamar aprovados do processo seletivo porque todos aprovados no concurso foram chamados. Portanto, enquanto tiver candidato apto no concurso não podemos chamar do processo seletivo”, afirmou. A secretária também destacou que todos os agentes de endemias e de saúde já tomaram posse e que através do processo seletivo serão chamados candidatos da Educação para substituições, visando atendimento na Apae e no programa de equoterapia.