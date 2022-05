Concurso público da Câmara de Dourados atrai mais de 8 mil inscritos; provas acontecem em maio

O concurso público da Câmara Municipal de Dourados encerrou as inscrições no dia 10 deste mês de abril e o total de candidatos que se inscreveram para o processo seletivo foi de 8.192.

O certame tem provas que serão realizadas no dia 29 de maio, conforme o cronograma estabelecido em edital público. São 45 vagas para convocação imediata e 218 para formação de cadastro reserva.

O maior número de inscrições foi para a disputa de vagas de nível médio, com 3.934 inscritos sendo a maioria, 1.757, para o cargo de agente da administração geral. Na sequência, neste mesmo nível de escolaridade, foram 871 inscritos para condutor de veículo oficial, 549 para recepcionista, 297 para telefonista, 275 para atendente e 185 para agente de cerimonial.

A segunda maior demanda de candidatos está na disputa por cargos de nível fundamental, com 2.287. O maior número de inscrições foi para vagas de auxiliar de serviços gerais, com 913 inscritos, seguido de copeira com 805, agente de segurança com 474 e garçom com 95.

Em cargos de nível superior foram 1.833 que se inscreveram, sendo a maioria para o cargo de advogado, com 450 candidatos. A segunda maior demanda de inscrições para este nível de escolaridade foi para técnico administrativo com 368 concorrentes, seguido de assistente social com 203, técnico legislativo com 186, analista administrativo com 146, técnico de redação legislativa com 122, jornalista com 120, contador com 94, técnico de informática com 55, analista de sistemas com 45, intérprete de libras com 25 e arquivista com 19.

Já para os cargos de nível médio técnico foram 138 inscritos, sendo 117 para técnico de recursos humanos e 21 para fotógrafo.

A prova objetiva terá 50 questões e serão presenciais, com aplicação em Dourados, em locais que ainda serão definidos. Para os classificados em formação de cadastro reserva, vale ressaltar que o concurso terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Câmara.

A convocação dos aprovados para a posse está prevista para agosto deste ano. A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais, a depender do cargo. Já os salários variam de R$ 1.666,08 a R$ 6.334,21, dependendo do nível de escolaridade e função.

O Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon (www.selecon.org.br) é o responsável pela organização do certame.

Os candidatos que tenham dúvidas quanto às inscrições e também ao processo seletivo de modo geral, podem fazer contato por meio dos telefones (67) 3211-2827 / (65) 3653-0131 / (65) 3642-7184 / (21) 2323-3180, de segunda à sexta, em horário comercial.

Sobre o concurso

A realização deste certame resolve uma pendência de anos da Casa de Leis de Dourados e moderniza parte das atividades administrativas, com novos cargos técnicos e especializados para diversos setores.

A realização do concurso público atende ao novo PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração) do legislativo municipal, implantado por meio do Projeto de Lei Complementar no 026/2021.

O projeto de Lei foi aprovado inicialmente em outubro de 2021 pelos vereadores e no dia 9 de fevereiro deste ano, recebeu duas emendas na proposta original, em Sessão Extraordinária e com decisão unânime.