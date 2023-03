Comunidade acadêmica da UFGD e da UEMS poderá fazer testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites

Estudantes, professores, técnicos administrativos e trabalhadores terceirizados da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) poderão fazer testes rápidos e sigilosos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, em 23 de março de 2023, das 8h às 17h, no Centro de Convivência da UFGD, na Cidade Universitária.

A iniciativa é da campanha “Fique Sabendo na Universidade”, realizada por meio de parceria entre a Unidade de Suporte à Urgência (USU/UFGD), o Serviço de Ambulatório Especializado (SAE) e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Prefeitura Municipal de Dourados.

Para realizar os exames não é necessário cadastro prévio, basta comparecer no Centro de Convivência no horário indicado anteriormente. Os resultados ficam prontos em 30 minutos e são entregues diretamente aos usuários. E o melhor: o teste utiliza apenas uma gota de sangue.

O “Fique Sabendo” é uma ação do Ministério da Saúde iniciada em 2005 e direcionada à ampliação do diagnóstico precoce da população. O diagnóstico precoce é importante para quebrar a cadeia de transmissão do vírus e promover o acompanhamento do paciente, evitando o desenvolvimento de aids, além de permitir que o paciente inicie o tratamento mais cedo.

O sigilo será garantido. A USU cederá o espaço e promoverá a divulgação e a equipe multidisciplinar da Prefeitura Municipal, através de busca ativa, fará a coleta dos exames, entregará os resultados e dará os encaminhamentos posteriores aos casos necessários.

A parceria entre o SAE/CTA e a USU também segue de forma contínua com a disponibilização de preservativos masculinos e femininos para a comunidade acadêmica durante todo o ano letivo. Atualmente, dispensers de preservativos estão fixados no banheiro masculino, no banheiro feminino e no corredor externo, em frente à USU, no Centro de Convivência da UFGD.

Já conhece a USU?

A Unidade de Suporte à Urgência foi criada em agosto de 2014, a partir da necessidade de haver no campus uma equipe capacitada para prestar socorro imediato à comunidade acadêmica em casos de eventos adversos à saúde. Demanda que foi requerida pelos acadêmicos e que convergiu com seu pronto reconhecimento pela Administração Central da universidade. A USU atende a comunidade acadêmica que necessita de assistência clínica de urgência, acolhe casos não urgentes e procede sua reordenação a serviços ambulatoriais básicos existentes na rede de atenção à saúde do município, além de promover e apoiar ações de prevenção, de educação e de promoção à saúde dentro da UFGD.