Comsea Dourados promove ‘Banquetaço’ nesta segunda-feira

Ação acontece de forma simultânea em vários municípios e antecede a posse do Consea nacional no dia 28

O Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional) de Dourados realiza nesta segunda-feira (27), a partir das 8h, na Praça da Juventude, no Parque das Nações l, o “Banquetaço”. A ação é um coletivo formado pela sociedade civil organizada para ativar o diálogo sobre a importância desses conselhos nas ações de Segurança Alimentar e Nutricional no município.

A Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social) participa da ação, que antecede a posse do Consea nacional no dia 28.

“É importante esse diálogo com a sociedade para demonstrar que o município está participando das ações de segurança alimentar. Tivemos a colaboração dos agricultores familiares, que contribuíram com frutas, que serão distribuídas no Banquetaço”, explica a presidente do Comsea Dourados, e nutricionista, Danielly de Oliveira Santos Moreira.

Na programação do encontro também uma roda de conversa com acadêmicos das universidades, pessoas da sociedade civil e nutricionistas, que estarão disponíveis para troca de informações sobre o tema.

No município, a Segurança Alimentar e Nutricional é multidimensional e está ligada às Secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e Agricultura Familiar, atuando em várias frentes como por exemplo, na fiscalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Serviço – O “Banquetaço” acontece na Praça da Juventude, que fica na Costa Rica, 108, no Parque das Nações l, a partir das 8h.