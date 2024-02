Comper Itanhangá realiza jantar beneficente em prol da APAE de Campo Grande

A Rede de Supermercados Comper realizará, no dia 08 de março, um Jantar Italiano Beneficente em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande (APAE/CG).

O jantar italiano ocorrerá das 18h às 21h e será servido no Trudy’s Restaurante, localizado no Comper Itanhangá. A noite contará com massas spaghetti, penne e fettuccine, acompanhados de molhos bolonhesa, branco e sugo.

Serão disponibilizados no total 400 convites, sendo 200 para retirada do alimento em embalagem e 200 para consumo no local. O valor do convite para 350g custa R$ 19,90 e o de 650g R$ 24,98.

Fazer o Bem é o propósito da Rede de Supermercados Comper, deste modo, o lucro total das vendas será revertido para a APAE de Campo Grande, com o intuito de ajudar com o crescimento e o desenvolvimento da mesma.

“É uma alegria imensa sabermos que temos a parceria de uma rede de supermercados tão séria e comprometida com o terceiro setor. Queremos agradecer à rede Comper por todo carinho e disposição em nos ajudar. Toda iniciativa em prol do bem e do nosso crescimento será muito bem-vinda. Estamos entusiasmados e cremos que o jantar italiano será um sucesso”, afirmou o presidente da APAE/CG, Luiz Cesar Nocera.

As vendas dos convites serão realizadas até o dia 05 de março e poderão ser adquiridos também, nas recepções das unidades da APAE de Campo Grande.

Endereços de vendas dos convites:

CEDEG: Avenida Joana D’arc, nº 1450 – Vila Santa Branca

IPED: Rua Estevão Capriata, nº 285 – Vila Progresso

CER: Rua Carlinda Tognini, nº 251 – Vila Progresso