Como apostar na roleta e outros jogos de cassino online com segurança

Certamente, você já viu aquelas cenas de filme com personagens testando sua sorte nas roletas dos cassinos. Mas enquanto a novela da legalização dos jogos de azar e apostas esportivas ainda não tem um final, você pode recorrer aos cassinos online.

Assim, você não estará fazendo nada ilegal e poderá se divertir com roleta , slots (caça-níqueis), pôquer e muito mais. Afinal, não há proibição dos jogos em plataformas online, diferentemente dos cassinos físicos, que são ilegais no Brasil.

No entanto, é preciso escolher um bom site para jogar com segurança e ter diversão com qualidade. Esse é o primeiro passo para quem quer garantir a proteção de dados e até mesmo do dinheiro neste tipo de jogo.

Então, se você quer jogar roleta, mas não sabe por onde começar, siga em frente em nosso artigo especial. Dessa maneira, você terá acesso às melhores dicas de como jogar onde estiver e quando quiser, com segurança.

Como funciona uma roleta de cassino online

Antes de qualquer coisa, vamos ao básico: você sabe exatamente como funciona uma roleta de cassino? Sabe que existe mais de um tipo e que é possível jogar em um cassino online, inclusive ao vivo? Bom, se você respondeu não para uma das perguntas, iremos te ajudar.

Primeiramente, é importante saber que a roleta é um jogo de azar. Ou seja, não depende de habilidade ou conhecimento como o pôquer, por exemplo, mas sim de sua sorte. Então, o jogador não tem controle algum sobre o resultado final do jogo.

Na roleta, há uma pequena roda, com números alternados em cores vermelhas e pretas, até o número 38, dependendo do tipo. Então, no jogo, o crupiê joga uma bola e ela cairá em algum número.

Com isso, antes de a rodada começar, o apostador deverá escolher um número, cor, par ou ímpar, e muito mais. Depois de definir o valor que quer investir, é hora de torcer para, ao iniciar a rodada, a sorte estar ao lado. Caso isso aconteça e a bola caia onde o jogador deu o palpite, ele vencerá e arrecadará seus ganhos.

No caso da roleta de sites de apostas, tudo é feito via software. Então, desenvolvedoras de games simulam perfeitamente o jogo de roleta para os apostadores se divertirem a qualquer hora e em qualquer lugar.

Mas se você quer ter emoção extra, vale a pena conferir se o site de sua preferência oferece roleta ao vivo. Dessa forma, o apostador desfrutará do jogo em tempo real, com um crupiê de verdade, participando do jogo em vídeo e podendo jogar do celular se quiser.

No entanto, é preciso abrir conta em um site de cassino online confiável e seguro para poder se divertir. Então, é necessário fazer um depósito para ter dinheiro na banca para apostar na roleta.

Tipos de roleta

Como dissemos anteriormente, não existe apenas um tipo de roleta. Agora que você já sabe como jogar e como começar a apostar em sites de cassino online , falaremos sobre os tipos que existem.

Nas plataformas, certamente você encontrará algum dos três tipos disponíveis: o americano, europeu e francês. É possível encontrar ao menos dois, normalmente, mas não há diferenças entre o europeu e francês.

Nas roletas europeias ou francesas você encontrará números de zero a 36. Elas normalmente são indicadas para quem deseja ter mais vantagens, de certa forma. Afinal, elas oferecem mais números para os jogadores e, consequentemente, mais chances de vencer. No entanto, os ganhos poderão ser menores.

Já as roletas americanas têm uma casa adicional, mas há um duplo zero. Neste caso, são menos posições para os jogadores apostarem e mais vantagem para a casa. Porém, os ganhos poderão ser maiores, caso a sorte esteja ao lado do apostador.

Escolher qual das roletas é melhor para jogar depende do gosto do jogador. Afinal, não há uma roleta necessariamente melhor do que a outra. Mas sim, a roleta que supre melhor as necessidades do jogador e da preferência do usuário.

Portanto, se há dúvidas, é interessante experimentar as duas antes de escolher qual delas é mais interessante de acordo com o gosto pessoal.