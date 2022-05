Como a tecnologia mudou a indústria de apostas e cassino

Os cassinos estiveram no passado do Brasil por décadas, e as apostas esportivas apenas recentemente foram legalizadas. Felizmente, a internet trouxe mais uma facilidade para os brasileiros, permitindo acesso a cassinos online com sede no exterior sem que saiam de casa. Essa característica os torna blindados contra a regularização antiga contra cassinos, e permite que brasileiros joguem online graças à tecnologia.

No entanto, essa possibilidade já não é novidade para boa parte dos fãs de cassinos no Brasil. Há tecnologias mais recentes que estão revolucionando o universo dos cassinos virtuais, tornando-os mais do que cópias digitais dos estabelecimentos físicos. É claro que, para ter segurança no ambiente online, é preciso escolher cassinos online confiáveis .

Inovação na realidade virtual

A união da realidade virtual em jogos com cassinos online já é uma realidade. Fornecedoras de jogos como a EvoPlay já produzem jogos que funcionam tanto com, quanto sem dispositivos de VR. Enquanto redes sociais ainda estudam como implementar VR em suas plataformas, a indústria de cassinos já tomou as rédeas do mercado.

Além disso, fãs de cassinos online também sabem que há salas de cassino ao vivo que simulam a experiência em cassino real enquanto preservam o anonimato dos jogadores. Também produzidos e transmitidos por provedores confiáveis e auditados, esses jogos também já são compatíveis com a realidade virtual.

Pagamentos imediatos

Os cassinos são normalmente lembrados por suas fichas e pelas moedas que caem das máquinas caça-níqueis. Na internet, o jogador vê o seu saldo aumentar e diminuir automaticamente enquanto joga. No entanto, os saques são feitos para a conta bancária quando se decide que é a hora de fazê-los.

Nesse quesito, os cassinos online realmente adaptaram a sua tecnologia para serem receptivos aos brasileiros. Hoje, tanto depósitos quanto saques são feitos na hora, por meio do nosso querido Pix, que oferece segurança e cada vez mais inovações próprias .

Também estão disponíveis boletos que podem ser antecipados, transferências diretamente com os bancos brasileiros e carteiras digitais que intermediam as transferências de forma imediata.

Mais inovações à frente

Há lançamentos no universo dos cassinos online todos os meses, e há sempre novas parcerias e tecnologias sendo apresentadas ao mercado. Até a legalização e regularização dos cassinos no Brasil, o universo online é o único disponível para os apostadores brasileiros, que jogam nele de forma totalmente confiante.

Certamente, a realidade virtual é a maior promessa de expansão. Apenas alguns provedores começaram a explorar essa possibilidade, e muitos jogadores ainda preferem jogar casualmente pelos seus celulares. É provável que essa característica mude, conforme dispositivos VR comecem a ser mais integrados aos cassinos online.

Até lá, os brasileiros e jogadores do mundo todo já podem aproveitar o que temos disponível nesse universo de apostas e diversão.