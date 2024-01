Comissão Técnica do DAC se vacina contra dengue

Luiz Carlos Cruz e Juninho Cearense foram à UBS da Vila Hilda para receber a primeira dose do imunizante

A Comissão Técnica do Dourados AC aproveitou a folga na manhã desta quarta-feira (31) para entrar na campanha de vacinação contra a dengue. O técnico Luis Carlos Cruz e o auxiliar técnico Juninho Cearense foram à Unidade Básica de Saúde da Vila Hilda para receberem a primeira dose da Qdenga.

Dourados é o único município do Brasil a disponibilizar a vacina para toda população entre 4 e 59 anos graças a uma parceria entre a Sems (Secretaria Municipal de Saúde) e o laboratório japonês Takeda Pharma. Em fevereiro, o Ministério da Saúde começa a vacinar pessoas entre 10 e 16 anos, dada a limitação de produção de doses pelo laboratório.

Luis Carlos Cruz afirmou que o município de Dourados é um exemplo para o país e que a Secretaria de Saúde faz um trabalho fundamental para que o avanço da dengue seja contido entre os douradenses. “Essa é uma ação importantíssima de saúde pública que Dourados sai na frente. A vacina previne, a vacina ajuda para que se vença o jogo contra a dengue”.

O técnico esteve visitando os filhos no fim de semana e retornou à Dourados com a recomendação explícita para que fosse ao posto de saúde assim que chegasse. “Eu tenho dois filhos médicos e a primeira coisa que me perguntaram quando cheguei era se eu já tinha me vacinado e tomei bronca quando disse que ainda não tinha tido a oportunidade de me dirigir ao posto de saúde. ‘Você está na cidade pioneira no país, como assim não se vacinou?’, me falaram”, completou.

A vacina contra a dengue está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde de Dourados e na Sala de Vacinação do PAM. No próximo sábado (3), acontece o Dia D, com atendimento nas UBS’s, no PAM e com equipe de vacinação no Parque dos Ipês, a partir das 15h no Agita Dourados.