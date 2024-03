Comissão Eleitoral da UEMS abre inscrições para representação junto aos Conselhos Superiores

As vagas são para Docentes, Técnico Administrativos e Discentes da Pós-Graduação stricto sensu

A Comissão Eleitoral torna pública as normas que regerão o processo de escolha de representantes Docentes, Técnico Administrativos e Discentes da Pós-Graduação stricto sensu, junto aos Conselhos Superiores, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). As inscrições ocorrem de 11 a 15 de março de 2024.

O presente Processo Eleitoral visa o preenchimento de 14 vagas para o Conselho Universitário (COUNI) e 18 vagas para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE):

Conselho Universitário – COUNI

– Representatividades docentes: 12 vagas

– Representatividade técnico-administrativa: 1 vaga

– Representatividade discente da pós-graduação stricto sensu: 1 vaga

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE

– Representatividade docente Unidades Universitárias: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ivinhema: 1 vaga por Unidade

– Representatividade técnico-administrativo: 2 vagas

– Representatividade discente da pós-graduação stricto sensu: 1 vaga

Para realizar a sua inscrição os interessados deverão acessar AQUI, imprimir e preencher o Formulário de Inscrição (Anexo II do edital), em que será registrado o nome do candidato titular e de seu suplente, sendo facultado o registro de candidatura individual.

Os Formulários de Inscrição deverão ser preenchidos, assinados e transmitidos, exclusivamente, via internet, à Comissão Eleitoral até as 23 horas e 59 minutos (horário de Mato Grosso do Sul), do dia 15 de março de 2024, para o endereço eletrônico conselhossuperiores@uems.br.

As inscrições serão homologadas pela Comissão Eleitoral e divulgadas no dia 20 de março de 2024. As votações ocorrerão nos dias 3 e 4 de abril de 2024. A divulgação do Resultado ocorrerá no dia 5 de abril de 2024 e o resultado final no dia 9 de abril de 2024.