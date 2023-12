Comerciários de Campo Grande conquistaram 8% de reajuste salarial

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo conseguiu uma conquista significativa para sua categoria: um reajuste salarial de 8%, retroativo a 1º de novembro. Essa valorização vai além dos números, representando um ganho real de quase 5% para os trabalhadores, superando consideravelmente o acumulado da inflação. Este acordo, fruto do diálogo entre as entidades patronais e laborais, não apenas eleva os salários, mas também estabelece melhorias nos benefícios, incluindo o aumento do vale-alimentação que poderá chegar até R$ 546,00 mensal.

É crucial ressaltar que essas decisões refletem um compromisso mútuo entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande (SECCG) e as entidades patronais, como a Fecomércio e Sindivarejo. Além dos aspectos salariais e dos benefícios, foi firmado o horário de funcionamento do comércio para o mês de dezembro, considerando o bem-estar dos trabalhadores. Segundo Carlos Santos, presidente do Sindicato, de segunda a sábado, até o dia 23 de dezembro, o comércio estenderá seu funcionamento até às 22 horas. No domingo, dia 17/12, das 9h às 18h, e no dia 24/12, até às 17 horas. No dia 31/12, encerrará suas atividades às 16 horas.

Para os shoppings e Centros Comerciais localizados nos hipercenters, foi estabelecido o horário das 9h às 19h no dia 24/12 e das 9h às 18h no dia 31/12.

Carlos Santos expressou a satisfação do sindicato pela conquista do reajuste salarial digno, considerando-o uma vitória significativa para os trabalhadores. Com esse aumento de 8%, os salários foram ajustados, elevando-os para R$ 1.693,00 para empregados em geral e caixas. A garantia mínima do comissionado foi para R$ 1.860,00 e para auxiliares do comércio, office boys e serviços gerais, R$ 1.528,00. A convenção coletiva também manteve o percentual de 7% do piso da categoria ou seja R$ 118,51 a ser pago pelos feriados trabalhados, consolidando mais um ponto de conquista para os profissionais no comércio.

“Este acordo reforça o compromisso mútuo de valorização dos trabalhadores do comércio de Campo Grande, evidenciando a importância da insistência do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande de lutar e insistir para o avanço dos benefícios aos profissionais que são os verdadeiros responsáveis pelo aumento das vendas no comércio”, afirmou Carlos Santos.

Nota do Sindicato – “Em nome do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande, desejamos a todas as famílias Comerciárias um Natal repleto de alegria, união e momentos especiais. Que este espírito de fraternidade e gratidão ilumine cada lar e traga paz e felicidade neste período festivo. “TRABALHADOR BEM PAGO, TRABALHADOR PRODUTIVO.”

Que o Ano Novo seja um horizonte de novas oportunidades, conquistas e prosperidade. Renovamos nosso compromisso de estar ao lado de cada trabalhador e trabalhadora, lutando incansavelmente por melhores salários, condições de vida dignas e respeito aos direitos da categoria.

Que juntos possamos construir um futuro mais justo e promissor para todos. Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, são os votos sinceros do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande”, assina a nota o presidente Carlos Santos.