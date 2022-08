Comemorando 130 anos, Aquidauana recebe pacote de investimentos do Governo de MS 

No aniversário de 130 anos de Aquidauana, o governador Reinaldo Azambuja autorizou e entregou investimentos em diversas áreas, nesta segunda-feira (15). Segundo ele, os investimentos fortalecem o municipalismo. “Aquidauana está de parabéns pelos 130 anos e pelas parcerias que construímos nesses 7 anos e meio. Isso é municipalismo de verdade. Eu fiquei muito feliz de ter 1,8 mil famílias que recebem o Mais Social, 2.903 que deixaram de pagar a conta de luz com o programa Energia Social e das 1,9 mil cestas entregues todos os meses para as comunidades indígenas, além das obras de infraestrutura”, disse o governador.

“Cada dia mais a gente fortalece os bons investimentos que são realizados. Assinamos hoje boas novas na área de saneamento, Detran, sinalização viária, pavimentação asfáltica, esgotamento sanitário. Enfim, inúmeros investimentos”, acrescentou.

O prefeito Odilon Ribeiro também destacou a importância das parcerias institucionais. “Reinaldo Azambuja é um grande parceiro de Aquidauana. Pedi tanta coisa para o governador que fiquei com vergonha de pedir o ônibus para a assistência social e falei com a minha esposa para ela pedir. Está aí o Busão Social. Aquidauana com certeza está vivendo um novo momento. É um dos poucos políticos que cumprem o que falam e, para mim, cumpriu 100% dos compromissos”.

A pedido da administração municipal, o Governo do Estado repassou R$ 2,8 milhões de recursos próprios para melhorar as condições das estradas vicinais que dão acesso à MS-228 no município.

O investimento, por meio de convênio, garante o escoamento da produção da Agricultura familiar e o tráfego de ônibus escolar e ambulâncias.

Reinaldo Azambuja também autorizou a licitação para execução de 16.827,05 metros de rede coletora, 666 ligações domiciliares e duas ETEs (Estações Elevatórias de Esgoto Bruto). O recurso previsto para as obras é de R$ 10 milhões e fazem parte do Programa Avançar Cidades.

O Governo do Estado investirá R$ 2,845 milhões, por meio do Detran, para sinalização viária e reforma geral da agência do Departamento.

Serão oito passagens de pedestres elevadas nas proximidades de escolas e universidades e o reforço de sinalização horizontal e vertical nas vias centrais e próximo à UFMS.

Já a reforma geral da agência contemplará a correção das instalações hidro sanitárias, correção e substituição das esquadrias danificadas, ajuste no layout da agência para melhorar o atendimento, substituição dos revestimentos cerâmicos, reparo no forro, ajustes na calçada externa, renovação de toda instalação elétrica, construção de nova entrada da agência e pintura de toda a edificação

Aquidauana está ganhando ainda um caminhão adaptado para guincho, para auxiliar na remoção de veículos e uma camionete customizada para fiscalização de trânsito.

E por meio de convênio com a prefeitura, foi adquirido um micro-ônibus, o Busão Social, visando a ampliação da mobilidade, acessibilidade e transporte de idosos, pessoas com deficiência e demais usuários do SUAS, bem como das equipes de referência multidisciplinares para a realização das ações, serviços, programas e projetos de assistência social do município.

Mais Social

O Governo do Estado fez a entrega de mais 20 cartões do Vale Renda, totalizando 1.848 beneficiários no município. Todas as famílias cadastradas no CadÚnico que se enquadram nos critérios do Mais Social são atendidas no município.

Esse é o caso de Taís Cardoso Gimenes, que mora com as filhas de três meses e de 2 anos e com o marido, trabalhador do almoxarifado de uma empresa. “Esse dinheiro vai ajudar bastante na compra de mercado, principalmente nas coisas para as crianças”, contou.

Além do Vale Renda, o Governo entrega 1.842 cestas para as comunidades indígenas aquidauanenses.

Ainda no município localizado a 139 quilômetros de Campo Grande, Reinaldo Azambuja entregou uma arena esportiva, com quadra de futebol society e de basquete, instalado no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, no bairro Santa Terezinha. O investimento faz parte do Programa “MS Bom de Bola”.

Com arquibancadas, luz de led e grama sintética, nos moldes da Arena Allianz Parque, em São Paulo e da Arena da Baixada, em Curitiba, serão 117 arenas esportivas instaladas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Ele ainda fez questão de vistoriar a obra de drenagem e pavimentação asfáltica na rua Antônio Campelo, trecho compreendido entre as ruas Silveano de Oliveira e Alfredo Caldas. A via dá acesso ao distrito de Cipolândia, ao Assentamento Indaiás e à aldeia Limão Verde.

Para a obra foram destinados R$ 8,325 milhões de recursos do Estado, utilizados na pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Rua Antônio Campelo e, ainda, no recapeamento das ruas Francisco Pereira Alves, Estevão Alves Corrêa, Duque de Caxias, Pandiá Calógeras, Antônio Campelo e Avenida Doutor Sabino do Patrocínio (Pantaneta).

Também participaram do evento o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha; diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade; diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo; prefeitos e vices da região; secretários municipais e vereadores.