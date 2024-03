Começa visitação aos lotes do leilão do TJMS

Interessados têm até o dia 11 para conferir, pessoalmente, 2.803 itens distribuídos em 95 lotes. Pregão se encerra dia 13

TV´s, geladeiras, computadores e muito material de informática são algumas das atrações do leilão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que entra em sua reta final. A partir desta quinta-feira (07.03.24) começa o período de visitação, que se estende até segunda-feira (11 de março). O pregão, sob a batuta do leiloeiro oficial Tarcílio Leite, acontece inicialmente na modalidade online. Os lances podem ser ofertados via Internet pela plataforma www.casadeleilões.com.br até às 13h30min (horário local) do dia 13 de março, momento em que serão também aceitos lances verbais e presenciais no seguinte endereço: Rua da Liberdade, nº 836, Bairro Monte Líbano, Campo Grande/MS (auditório da ABO – Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul).

Os 95 lotes (totalizando quase 3.000 itens) podem ser vistoriados dias 7, 8 e 11 de março, nos seguintes intervalos: das 8h30min às 11 horas e das 13h30min às 16h30min (horário de Mato Grosso do Sul). Todos as mercadorias poderão ser inspecionadas visual e presencialmente no pátio da Casa de Leilões: Rua Jaboatão, 271, Bairro Jardim das Reginas (distante 800 metros do Aeroporto Internacional de Campo Grande).

A lista dos lotes envolve mais de uma dezena de estantes de aço, armários, arquivos, cadeiras, bebedouros, furadeiras de papel, climatizadores, mais de 200 computadores de mesa (CPU´s, monitores e periféricos) e mais de 160 aparelhos de ar condicionado. Alguns grupos de mercadorias são enxutos como o de número 66: uma TV Led Samsung 75” e uma Semp Toshiba. Os dois aparelhos têm lance inicial em R$ 900.

Também é bom ficar de olho no lote 68. Quem arrematar, levará 67 notebooks, 11 tablets e uma câmera digital semiprofissional Canon. O lance inicial é de R$ 2.100. Já o lote 22 pode cair bem para quem precisa equipar uma cozinha. São duas geladeiras, quatro micro-ondas, quatro fogões (dois domésticos e dois industriais) um relógio de parede além de quatro sucatas de liquidificadores. Tudo com lance inicial de R$ 400.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas desde que devidamente cadastradas na plataforma leiloeira. O edital eletrônico e a relação completa dos lotes acompanhada de imagens ilustrativas estão disponíveis AQUI. Mais informações podem ser obtidas com a equipe leiloeira pelos fones (67) 3363-7000 / 3363-5399 ou pelo e-mail: sac@casadeleiloes.com.br.