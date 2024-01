Com vitórias no feminino e no masculino, Quenianos dominam a São Silvestre 2023

Quenianos Timothy Kiplagat Ronoh e Catherine Reline foram os campeões da 98ª da prova, com os brasileiros Jonathas de Oliveira e Felismina Cavela em sexto

Sem surpresas. Os quenianos Timothy Ronoh e Catherine Reline foram campeões da São Silvestre 2023 nas categorias masculina e feminina, respectivamente, neste domingo (31). Segundo o Lance!., Ronoh completou a 98ª edição da tradicional corrida de rua com um tempo de 44min52s, enquanto a jovem de 21 anos conquistou o bicampeonato percorrendo os 15 km da prova pelas ruas da capital de São Paulo em 49min54s.

Entre os representantes brasileiros, os melhores colocados foram Jonathas de Oliveira e Felismina Cavela, com ambos terminando na 6ª posição nas respectivas categorias.

A última vez que um atleta do Brasil venceu a São Silvestre foi em 2010, com Marílson dos Santos. No feminino, em 2006, Lucélia Peres foi a última brasileira a subir no lugar mais alto do pódio.

Bicampeã da prova

Catherine Reline foi campeã da São Silvestre 2022 e venceu a prova, mais uma vez, com uma grande vantagem sobre as adversárias. Com quase dois minutos de diferença para a compatriota Sheila Chelangat (51min35s), a medalhista de ouro correu os últimos quilômetros sem ninguém por perto.

O pódio feminino foi completado pela etíope Wude Ayalew (51min46s), que lutou até o fim pela segunda colocação. A angolana naturalizada brasileira Felismina Cabela completou a prova com o tempo de 55min cravados.

Favoritismo confirmado

Medalhista de prata na Maratona de Roterdã, Timothy Kiplagat Ronoh chegou com um amplo favoritismo para vencer a prova. O queniano também ultrapassou a linha de chegada e foi campeão com uma boa vantagem de 36 segundos para o vice-líder.

Na categoria masculina, o pódio foi formado por outros dois atletas do Quênia: Emmanuel Bor (45min28s) e Reuben Longoshiwa (45min44s). O brasileiro Jonathas de Oliveira completou a prova com 46min33s.