Com três mortes registradas nas rodovias de MS, PRF encerra a Operação Tiradentes 2022

Como reforço de mais de 500 policiais nas rodovias federais, números de flagrantes de alcoolemia e ultrapassagens indevidas também chamaram a atenção durante o feriado em todo o estado.

Durante os quatro dias de operação, a PRF realizou 3.957 testes de alcoolemia e flagrou 115 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, 13 foram presos.

Apenas durante os quatro dias de fiscalizações de alcoolemia na Expogrande, a PRF, o Detran, a Agetran e GCM aplicaram 5.700 testes do etilômetro e flagraram 107 motoristas dirigindo embriagados.

179 condutores ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança e 28 crianças eram transportadas fora do dispositivo de segurança.

No total, foram registradas 341 infrações de ultrapassagem. 1.962 infrações foram contabilizadas ao final da operação.

Durante a Operação, 621 pessoas foram abordadas e participaram do Cinema Rodoviário recebendo orientações para uma viagem mais segura.

Ocorreram 19 acidentes, sendo 3 graves, 2 pessoas ficaram feridas e três mortes foram registradas. Durante o feriado de Tiradentes em 2019, a PRF registrou 12 acidentes, sendo 3 considerados graves. 20 pessoas ficaram feridas e nenhuma morreu.

Acidentes com mortes

No dia 21/04, por volta das 13h25, no km 494,9 da BR-262, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente do tipo colisão frontal, com duas vítimas fatais e 4 feridos graves. Os veículos envolvidos no acidente foram um Ford Escort, de placas de Alvares Machado (SP), conduzido por um homem, de 32 anos, uma das vítimas mortas, e um I Kia Cerato, de placas de Campo Grande/MS, conduzido por um homem de 43anos, também vítima fatal. Os demais ocupantes deste segundo veículo, entre elas, duas crianças de 1 e 2 anos, ficaram feridos gravemente.

No dia 22/04, por volta das 15h10, no km 195,7 da BR-262, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente do tipo colisão lateral sentido oposto, com uma vítima fatal. Os veículos envolvidos no acidente foram uma VW Saveiro, de placas de Campo Grande/MS, conduzido por um homem, de 45 anos que ficou ferido gravemente, e ocupado por outro homem, de 33 anos, sendo a vítima morta, e um caminhão, Man TGX 28.440, de placas de Tubarão/SC, conduzido por um homem, de 32 anos, que saiu ileso.