Com Riedel, Prefeito Alan participa da cerimônia da troca de comando do DOF e da PM

Governador Eduardo Riedel esteve em Dourados para a solenidade de passagem de comando

O governador Eduardo Riedel, o vice-governador José Carlos Barbosa, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira e o Prefeito Alan Guedes participaram da solenidade de passagem de direção do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), do CPA (Comando de Policiamento de Área 1) e da troca de comando do 3º Batalhão da PM (Polícia Militar). A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira (24) na sede do DOF e contou com a participação de muitas autoridades.

“Agradecemos a parceria do Governo do Estado nas ações de segurança em Dourados e reforçamos o fortalecimento dos instrumentos de segurança pública, que a cidade precisa para cumprir sua missão”, disse Alan, lembrando que em janeiro foram entregues pelo governador novas viaturas, sendo que em dois anos de gestão foram um total de sete viaturas em alusão ao convênio celebrado entre o governo e o município para Ronda Escolar.

O Governador ressaltou que a parceria com Dourados continua. “Venho hoje aqui com muito orgulho participar desta cerimônia e dizer que Dourados faz parte de um projeto para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul”, afirmou Riedel.

O comando do DOF foi assumido pelo coronel Everson Antônio Rozeni, que deixou o comando de Policiamento de Área da Polícia Militar para o coronel Rodrigo Alex Potrich. O tenente-coronel Samuel Castilho Ferreira Aragão está no comando do Batalhão da PM.