Com resultado de licitação homologado, prefeitura de Caarapó vai abrir nova frente de pavimentação asfáltica

O prefeito André Nezzi homologou na última quarta-feira (18) o resultado de licitação referente à execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em vias da sede urbana do município. As obras serão executadas pela empresa Gera Obras Construção e Terraplanagem.

A nova frente de obras contemplará trechos das ruas Arcênio Cardoso, Mato Grosso e Rui Barbosa, ligando o centro da cidade à Vila Planalto. Serão investidos recursos de aproximadamente R$ 1,4 milhão, decorrentes de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet junto à União, com contrapartida municipal. O dirigente caarapoense informou que ainda nos próximos dias será dada ordem de serviço para o início das obras.

Mais obras de infraestrutura

Recentemente, o prefeito André Nezzi anunciou a segunda etapa do projeto de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial que vai beneficiar os moradores do Jardim Adonai. De acordo com o dirigente, o processo licitatório referente às obras já foi concluído. “Serão asfaltadas várias ruas do bairro e, para tal, contamos com várias parcerias de parlamentares”, disse o prefeito, referindo-se à atuação dos deputados federais Loester Trutis e Dagoberto Nogueira. “Destacamos a ação do deputado Trutis, que alocou verba de R$ 600 mil, e do deputado Dagoberto Nogueira, que destinou emenda de R$ 1 milhão para as obras, e a prefeitura de Caarapó se comprometeu a dar a contrapartida de R$ 300 mil para concluir o projeto e, assim, não precisar cobrar metade dos moradores”, sublinhou André Nezzi.

A ação do deputado federal Loester Trutis teve a interveniência dos moradores do bairro e do ativista político Celso Capovila. Atuou junto ao deputado federal Dagoberto Nogueira o vereador Chicão, conforme informado pelo prefeito de Caarapó.

Outras frentes de obras de drenagem urbana e pavimentação asfáltica estão em execução na sede do município, o que faz de Caarapó um grande canteiro de obras de infraestrutura urbana. Estão sendo beneficiadas várias regiões, como a Vila Planalto e Jardim Aprazível. Em breve, obras semelhantes chegarão ao bairro Santo Antônio. De acordo com o prefeito André Nezzi, a administração municipal segue no firme propósito de contemplar pelo menos 80% do território urbano da sede do município com pavimentação asfáltica, estendendo as obras para os distritos de Nova América e Cristalina.