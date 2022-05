Com recursos garantidos, Brasilândia atinge a universalização do saneamento

Em março deste ano, Brasilândia recebeu autorização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sanesul, para investimentos em obras de saneamento básico no valor de quase R$ 15 milhões, visando à ampliação do sistema de esgotamento sanitário existente.

No total, a Sanesul viabilizou R$ 14,9 milhões para aumentar a capacidade de tratamento da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) em mais 20 litros por segundo. Ao mesmo tempo, a empresa vai executar mais rede de coleta nos imóveis e fazer as ligações.

Esse é mais um recurso com origem no Programa Avançar Cidades que permitiu com que a Sanesul, nos últimos 4 anos, conduzisse projetos em 46 municípios incluindo Brasilândia. O programa tem o objetivo de proporcionar investimentos nas necessidades básicas da população e o bom funcionamento das cidades promovendo melhorias nas condições de saúde e da qualidade de vida.

Brasilândia está entre as cidades com maior índice de cobertura de rede de esgoto e atingirá a universalização com mais essas obras autorizadas, tornando-se cidade modelo em saneamento com água tratada e rede de esgoto disponível para todos os moradores. Atualmente, a área de cobertura é 77,98%, já considerado um excelente índice.

Em parceria bem executada, o legislativo municipal, prefeitura, governo do estado e a direção da Sanesul garantiram, por meio da concessão dos serviços de água e esgoto, todos os recursos necessários para que o município alcançasse a universalização.

Localizada na região do Bolsão, a cidade completou 57 anos neste 25 de abril, com a certeza de que valeu a pena todo o empenho das instituições públicas para a promoção da melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida dos moradores.