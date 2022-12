Com R$ 19,6 milhões do Fundersul, Governo vai pavimentar Rodovia Barranqueira em Coxim

A Rodovia Barranqueira no município de Coxim vai receber pavimentação asfáltica. Será implantada uma extensão de 34,758 Km de revestimento primário na rodovia que não possui pavimentação asfáltica, no trecho da Fazenda Aldeia. O extrato do contrato da Agencia Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) está no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (29).

A obra terá investimentos no valor de R$ 19.638.511,97 – dezenove milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e sete centavos – provenientes do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul).

A empresa responsável pela execução da obra terá o prazo de 450 dias consecutivos, contados da data do recebimento da Ordem de início dos serviços para execução e conclusão da obra.

Confira a publicação na íntegra AQUI.