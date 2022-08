Com R$ 10,3 milhões de investimento, Governo vai promover reformas em escolas de Campo Grande e Caracol

Com foco em melhorar o aprendizado dos estudantes, o Governo do Estado continua seus investimentos nas reformas das escolas estaduais. Desta vez serão contempladas unidades dos municípios de Campo Grande e Caracol. São R$ 10,3 milhões em obras que vão tornar as estruturas mais modernas e preparadas para o futuro.

No município de Caracol a reforma geral e ampliação será na Escola Estadual Rubens de Castro Pinto. Com R$ 7,5 milhões a obra vai propiciar as condições adequadas de acessibilidade, mudança no sistema elétrico e hidráulico, assim como reestruturação do prédio, que fica em uma das principais vias do município.

Já em Campo Grande haverá a reforma parcial na Escola Estadual Professora Élia França Cardoso, com investimento de R$ 2,7 milhões. Localizada no bairro São Conrado, a unidade conta com 550 alunos, dispondo de ensino parcial e no sistema integral, com 10 salas disponível para este modelo.

“Estamos muito felizes com esta reforma, pois toda melhoria é sempre bem-vinda. A unidade precisa de algumas mudanças e a gente agradece pelo investimento. Haverá adequações no prédio, refazer o muro, reforma na cozinha e outras obras que serão importantes”, descreveu a diretora da unidade, Suzana Soares de Lima e Silva.

Foram divulgados nesta segunda-feira (15), no Diário Oficial do Estado, os resultados das licitações para as duas reformas (Campo Grande Caracol). O próximo passo é a homologação do processo, em seguida assinatura do contrato e início das obras.

Prioridade

As reformas nas escolas estão entre as prioridades do Governo do Estado desde 2015, que estipulou como meta a reestruturação em todas as unidades da Rede Estadual de Ensino até o final de 2022. O investimento nestas intervenções vai chegar até R$ 900 milhões.

“As obras fazem parte do nosso planejamento, que visam tornar as escolas mais modernas, em melhores condições aos profissionais e alunos, que assim vão dispor de uma estrutura mais adequada para o seu aprendizado”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

Ao todo mais de 270 unidades já tiveram reestruturação nestes últimos sete anos. Outro foco do Governo é ampliar as escolas em tempo integral. Atualmente 132 (escolas) funcionam neste sistema. O objetivo é que até o final do ano 60% das unidades sejam neste modelo.