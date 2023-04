Com quase 300 famílias beneficiadas, Lote Urbanizado realiza sonho da casa própria

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular), já beneficiou 296 famílias com bases do Lote Urbanizado neste ano. O projeto é realizado em parceria com os municípios e ajuda os beneficiários a realizarem o sonho da casa própria.

Foram entregues 28 no município de Corguinho, 88 em Porto Murtinho e 180 em Ribas do Rio Pardo. A cozinheira Jaqueline Seles Ferreira, de 30 anos, foi uma das contempladas em fevereiro deste ano, em Ribas. Segundo ela, parecia ser impossível ter um imóvel, mas graças ao trabalho em conjunto entre Estado e Município, ela terá a casa que tanto sonhou.

“Estou sentindo como se tivesse borboletinhas na barriga, estou muito feliz. Foram anos tentando conseguir uma casa e agora que saiu essa oportunidade eu fico muito feliz mesmo”, disse ela.

A funcionária pública, Magda Aparecida de Oliveira Nunes, 49 anos, também foi contemplada em Ribas do Rio Pardo, no mês de fevereiro. Ela e o marido já estavam preparados para iniciarem a construção da casa.

“Já compramos parte do material de construção, ajuda para a obra não vai faltar. A família vai ajudar a gente a levantar a casa, vai ser um mutirão familiar para ajudar a realizar esse sonho”.

No projeto o município faz a doação do terreno e dá assistência técnica, o Governo do Estado constrói a base da casa, toda a parte hidrossanitário enterrada, solução adequada de esgoto/sanitário, a primeira fiada de alvenaria e o beneficiário assume o compromisso de concluir a construção da residência.

“A família recebendo o terreno, a base do e assistência técnica, ela conclui a sua casa. É o Governo do Estado fazendo parceria e reconhecendo a capacidade de empreendedorismo da família do nosso Estado”, disse a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez.

O Lote Urbanizado foi criado no ano de 2016, até hoje já foram contratados 4.218 bases, com investimento total de R$59.953.717,25, atendendo, 57 municípios. Desse total, 3.579 unidades foram entregues e 1697 famílias já concluíram as obras e estão morando em suas casas.

O projeto já foi premiado em fórum nacional duas vezes desde a sua criação. “O Lote Urbanizado já se se consolidou como um programa de sucesso, recebemos duas vezes o Selo de Mérito, no Fórum Nacional de Habitação. Um em 2018 e outro no fim do ano passado. É um programa que através da parceria Estado, município e cidadão, reconhece o empreendedorismo da família”, finalizou Maria do Carmo.

Lote Urbanizado

O projeto atende famílias com renda familiar de até R$ 4.685,00 e que não tenham sido beneficiados em nenhum programa habitacional federal, estadual e municipal.

Para participar o pretendente deve realizar seu cadastro no município e fazer opção pelo Projeto Lote Urbanizado. Os pretendentes que forem pré-selecionados deverão apresentar documentos que comprovem a pontuação recebida e que possuem condições financeiras para concluir a obra.