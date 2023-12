Com público recorde, roda gigante do Dourados Brilha reuniu mais de 33 mil pessoas

Uma das principais atrações do Dourados Brilha, a roda gigante teve entrada gratuita em todos os dias de evento, com público total de 33.117 pessoas

Com quase um mês de evento, chegou ao fim nesta sexta-feira (22) a edição de 2023 do Dourados Brilha. A festa levou milhares de pessoas à praça Antônio João para prestigiar as apresentações artísticas, a praça de alimentação, se encantar com a linda decoração e tirar foto com o Papi Noel. Mas sem dúvidas, a grande destrela deste ano foi a Roda Gigante, que ao todo reuniu um público de mais de 33 mil pessoas.

Com mais de 16 metros de altura e entrada gratuita para toda a população, desde a sua inauguração no dia 25 de novembro, atém o encerramento do Dourados Brilha, no dia 22 de dezembro, 33.117 pessoas se divertiram na roda gigante. Um público recorde que pode contemplar a magia do Natal de um ângulo diferente.

A atração era uma vontade do prefeito de Dourados, Alan Guedes, para oferecer à população uma opção diferente de entretenimento nesses dias de evento.

“A roda gigante foi a grande surpresa que preparamos para as famílias douradenses aproveitarem ainda mais o Dourados Brilha 2023. Realmente foi um sucesso, uma diversão sadia para toda a família, trouxe gente até de fora da cidade e deixou a nossa festa ainda melhor e muito mais bonita”, destaca o prefeito.

O público expressivo que além do brinquedo, pode prestigiar os shows de encerramento com os cantores Dantas e Ana Karla, além da praça de alimentação.

“Eu achei muito legal a roda gigante nesse ano, ela traz lazer para a população e traz visitantes também, como eu que vim lá de Juti pra prestigiar o evento”, afirmou Ilma Bandeiras.

O Dourados Brilha foi organizado pela Prefeitura de Dourados, por meio da Semc (Secretaria Municipal de Cultura) e Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação), em parceria com a Aced e a Câmara Municipal. Mesmo com o encerramento oficial das atividades, a decoração de natal e a praça de alimentação seguem na Praça Antônio João até o dia 1º de janeiro de 2024.