Com proposta de cooperação educacional, Consul da Itália visita Governo do MS

O cônsul geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, realizou uma visita de cortesia ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul na manhã desta terça-feira (12). Conforme o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha – que representou o governador Eduardo Riedel na agenda – o encontro teve como assunto principal uma proposta de parceria para introdução de aulas do idioma italiano nas escolas estaduais por meio de acordo de cooperação técnica.

A visita de Domenico se deve ao fato que o consulado de São Paulo é responsável por cinco estados brasileiros, sendo São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. O Cônsul tem percorrido os estados levando a proposta, que deve contar com o suporte didático e recursos financeiros do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional do Governo Italiano, por meio do Consulado e do Instituto Ítalo Brasileiro.

De acordo com o vice-governador, a expectativa é que em 2024 seja feito um levantamento da demanda e dos interesses da comunidade pelo curso do idioma italiano e que o ensino possa fazer parte do projeto de reativação do Centro Estadual de Línguas (CEL) Professor Fernando Peralta Filho, fechado em 2017.

“As unidades do CEL em Campo Grande e Dourados sempre desenvolveram papel importante no ensino de idiomas, bem como no resgate da cultura e língua dos povos que vivem no Mato Grosso do Sul. Temos a intenção de voltar a oferecer o ensino dos idiomas alemão, espanhol, francês, inglês e Língua Brasileira de Sinais (Libras), além de italiano e o mandarim devido as oportunidades da Rota Bioceânica. Temos intenção de estender diálogo com as embaixadas e ainda oferecer intercâmbio aos alunos que se destacarem”, pontuou Barbosinha.

O secretário estadual de Educação, Helio Daher, informou que tradicionalmente o CEL oferecia cursos de língua estrangeira e de Libras de forma gratuita, prioritariamente, para estudantes do ensino médio e suas modalidades nas redes públicas de ensino, ou bolsistas de escolas particulares. “Queremos reativar o centro de línguas por mais regiões do Estado, abrir turmas de acordo com a demanda. É um projeto extracurricular que com certeza vai beneficiar e abrir novos caminhos para os nossos estudantes”, pontuou.

Domênico agradeceu a receptividade ao projeto de cooperação educacional e destacou que a Itália tem grande espaço para desenvolver as relações comerciais com Mato Grosso do Sul. Enfatizou os bons números do Estado, projetos como a Rota Bioceânica e a nova Ferroeste, além do grande número de empresas do agronegócio.

“Temos inúmeras possibilidades e celebrar relações bilaterais, trabalhar juntos para construir novas oportunidades e fortalecer as existentes. Tanto a Itália, quanto o Brasil, tem áreas de trabalho que podem ser partilhadas. Saímos daqui com o compromisso de realizar uma pesquisa junto à comunidade italiana sobre professores que possam atuar no projeto e também de trazer empresas para conhecer as potencialidades do Mato Grosso do Sul”, enfatizou o Cônsul.

Cônsul Geral da Itália

Domenico Fornara é Graduado em Economia e Negócios pela Universidade de Roma “La Sapienza”.

Trabalhou como consultor empresarial até 1998, quando ingressou na carreira de diplomata. Antes de assumir o cargo de Cônsul Geral de Primeira Classe em São Paulo, em fevereiro de 2022 , passou por setores importantes como relações comerciais e culturais na Embaixada da Itália em Trípoli (Líbia); chefe do Escritório para Assuntos Humanitários, Migração e Emergências na Representação Permanente da Itália junto à ONU em Genebra (Suíça); Diretoria Geral de Cooperação Política Multilateral e Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores, no Escritório responsável pela agenda política do processo do G8 e pela cooperação internacional na luta contra o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado.

Também foi Embaixador da Itália em Kampala (Uganda), credenciado no Burundi e Ruanda; responsável pela cooperação científica e tecnológica bilateral para o Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional, cargo no qual também é responsável pela cooperação no setor espacial; e professor no curso de Diplomacia Científica, para Peritos em Política e Relações Internacionais, Universidade Livre “Maria Ss. Assunta” (LUMSA) – Roma.