Com pintura ao vivo em shopping, Sesi Cultura leva arte e cultura para perto do público

Levar a arte e a cultura para perto do público. Essa é a proposta das ilhas de pintura ao vivo, que tiveram início na última semana por meio do programa PantaNOW. Quem passou pelos corredores do Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, teve a chance de conhecer o trabalho do artista plástico Marcos Roberto Ferreira de Rezende, que pintou ao vivo um módulo de onça, do projeto intitulado “Camuflagem”.

O coordenador do programa, Bruno Sampaio, falou sobre as próximas etapas do PantaNOW. “É uma grande felicidade para o Sesi Cultura dar início às ilhas de pintura ao vivo do PantaNOW, porque o programa está alinhado com o nosso objetivo, que é conectar arte, cultura local e iniciativa privada. Durante o primeiro semestre, vamos levar a iniciativa para o Estado inteiro. Depois, teremos nossas exposições oficiais dos quadros finalizados”, explicou Bruno.

Marcos Rezende trabalha com arte clássica e esculturas, mas no programa PantaNOW resolveu se aventurar na arte contemporânea e abstrata. Fazer pintura ao vivo em uma expressão artística diferente tem sido um grande desafio.

“Minha área de atuação é dentro do meu ateliê, é onde eu vivo e crio minha arte. Esta é a primeira vez que faço pintura fora desse ambiente, estou achando tudo novo. O projeto PantaNOW já é algo novo, então toda iniciativa que traga arte para a população, para o cotidiano, já é válida. Ainda mais com essa envergadura do projeto do Sesi, que envolve o Estado inteiro, artistas, empresas e entidades sociais”, afirmou o artista.

A intervenção artística conta com o patrocínio do “Residenza Cozinha \\ Bar”, do empresário Henrique Correia. Além disso, o patrocinador destinará, por meio do Programa PantaNOW, a quantia de R$ 7 mil para uma entidade social de Campo Grande, que irá aplicar os recursos em um evento beneficente.

Para empresários que desejam participar, basta entrar em contato com o programa PantaNOW pelo site https://pantanow.fiems.com.br/. Vários artistas visuais de Mato Grosso do Sul estão em fase de apresentação de projetos que, uma vez homologados, estarão à disposição para receberem apoio financeiro. Organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e com finalidade social ou ambiental em Mato Grosso do Sul também são beneficiadas pelo programa.