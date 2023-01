Com pilares definidos, Eduardo Riedel planeja gestão moderna e inclusiva para servir a população

Com metas e objetivos definidos, o governador Eduardo Riedel tem pilares importantes para levar desenvolvimento e qualidade de vida a população do Estado. Com uma gestão inclusiva, digital, moderna e inovadora vai colocar em prática o seu plano de governo, que recebeu o aval dos sul-mato-grossenses.

Entre as ações previstas está o plano estadual de pavimentação das cidades, para que o asfalto chegue às periferias dos municípios. Outro foco é a utilização de 7,5 mil km de redes de fibra ótica, que vão tornar o Estado mais moderno e integrado. “Com uma infraestrutura mais ágil e eficiente, alcançaremos um novo nível de efetividade, produtividade e economicidade na área pública”, afirmou o governador.

Riedel destaca as parcerias público-privadas, que segundo ele, atrai investimentos privados e permite que o poder público possa se dedicar a outras que são essenciais, como na educação, que tem como objetivo a expansão das escolas em tempo integral e a saúde, que vai ter seu processo de regionalização finalizado.

Outro foco é os investimentos em logística, que ajudam no ciclo de crescimento do Estado. “Trabalho inclusive com a perspectiva de ganhos exponenciais que virão da concretização do corredor bioceânico e da integração de grandes projetos ferroviários”, completou.

Estas ações em diferentes campos vão trabalhar sobre a linha da gestão municipalista. “Com cada um dos municípios, firmaremos parcerias pelos contratos de gestão, para dar previsibilidade e rigoroso controle aos investimentos públicos prioritários. Temos que lembrar que as pessoas moram nas cidades”, afirmou Riedel.