Com participação de MS, Habitação de 22 estados discute diretrizes do Minha Casa, Minha Vida

Com a participação do secretário nacional de Habitação, Hailton Madureira de Almeida, evento da ABC Habitação (Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação) reuniu nesta terça-feira (18), em Brasília (DF), dirigentes do setor habitacional de todo o Brasil para discutir as diretrizes do programa “Minha Casa, Minha Vida”, retomado neste ano pelo Governo Federal através da Medida Provisória 1.162/2023.

Vinte e dois estados brasileiros marcaram presença no encontro. Mato Grosso do Sul foi representado pelo secretário da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), Hélio Peluffo, e pela diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado), Maria do Carmo Avesani Lopez.

Na reunião onde as ações do Ministério das Cidades foram apresentadas aos gestores de políticas públicas habitacionais, houve ainda a discussão do calendário de atividades de 2023 da ABC Habitação – que prevê reunião com a União para apresentação de propostas para regulamentação do Minha Casa, Minha Vida.

O grupo também organizou a eleição e posse da nova diretoria do FNSHDU (Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano) – uma instância política de apoio e articulação com a ABC para o avanço das políticas públicas de habitação voltadas para o atendimento à população de baixa renda.

O diretor-presidente da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), Jorge Lange, foi eleito novo presidente do FNSHDU.