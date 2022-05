Com parcerias, prefeitura de Caarapó vai executar a 2ª etapa do projeto de pavimentação asfáltica no Jardim Adonai

A prefeitura de Caarapó inicia, nos próximos dias, a segunda etapa do projeto de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial que vai beneficiar os moradores do Jardim Adonai. A informação é do prefeito André Nezzi, que se utilizou das suas redes sociais na última terça-feira (26) para fazer o anúncio.

De acordo com o dirigente, o processo licitatório referente às obras já foi concluído. “Serão asfaltadas várias ruas do bairro e, para tal, contamos com várias parcerias de parlamentares”, disse o prefeito, referindo-se à atuação dos deputados federais Loester Trutis e Dagoberto Nogueira. “Destacamos a ação do deputado Trutis, que alocou verba de R$ 600 mil, e do deputado Dagoberto Nogueira, que destinou emenda de R$ 1 milhão para as obras, e a prefeitura de Caarapó se comprometeu a dar a contrapartida de R$ 300 mil para concluir o projeto e, assim, não precisar cobrar metade dos moradores”, sublinhou André Nezzi.

A ação do deputado federal Loester Trutis teve a interveniência dos moradores do bairro e do ativista político Celso Capovila. Atuou junto ao deputado federal Dagoberto Nogueira o vereador Chicão, conforme informado pelo prefeito de Caarapó.

Outro que comemorou a notícia da sequência das obras no Jardim Adonai foi o vereador Professor Pontinha. “Estou feliz por fazer parte dessa conquista, lembrando que o projeto de asfalto comunitário teve início no Santa Marta I e II, teve continuidade no Adonai I e agora mais uma parte do Adonai é beneficiada e em breve o bairro todo”, publicou o parlamentar. “Desde o início participei e intermediei reuniões entre os moradores com o prefeito André Nezzi, que se comprometeu atender e está cumprindo”, acrescentou, salientando a “importante participação do secretário e morador Roberto Sanches Nakayama, Celso Capovila e todos os moradores, em nome do Fernandinho, Maria Nilma, Andresa Leão e todos os demais, bem como os parlamentares que enviaram as emendas”.

A cidade de Caarapó é palco de várias frentes de obras de infraestrutura urbana. Estão sendo beneficiadas várias regiões da sede do município, como a Vila Planalto e Jardim Aprazível. Em breve, obras semelhantes chegarão ao bairro Santo Antônio. De acordo com o prefeito André Nezzi, a administração municipal segue no firme propósito de contemplar pelo menos 80% do território urbano da sede do município com pavimentação asfáltica, estendendo as obras para os distritos de Nova América e Cristalina.