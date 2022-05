Com os três gols de ontem, Raphael Veiga se torna o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras goleou nesta terça-feira o Independiente Petrolero-BOL por 5 a 0, em Sucre, e garantiu sua classificação às oitavas da Libertadores. Segundo a Gazeta Esportiva, o jogo teve um sabor especial para Raphael Veiga, que com os três gols marcados na partida se tornou o maior artilheiro da história do Verdão no torneio continental.

Com 14 gols pela Libertadores, o meia também galgou três posições no ranking de jogadores que mais vezes balançaram pelo Verdão em todos os tempos. Ele chegou ao seu 59º gol pelo Palestra e chegou à 45º colocação, deixando para trás Zinho, Arce e Luiz Imparato, que atuou pelo clube entre 1932 e 1939.

Desde 2020, Veiga já marcou 52 gols. Nesse período, é o meia com mais participações diretas no futebol brasileiro. Além dos tentos, deu 17 assistências nas 132 partidas que disputou, sendo 108 como titular.

Após a partida, Veiga ironizou os comentários a respeito da postura tática do Palmeiras em campo, destacando que o time sempre entra em campo com fome de gol.

“E o povo ainda fala que a gente é retranqueiro, não é? Vai entender… Mas beleza, vida que segue, a gente não tem que ficar preocupado com isso. A gente tem um modo de jogar, cada jogo é um jogo, pede uma coisa diferente. A gente tem que ser inteligente. A gente sempre joga para ganhar e fazer o maior número de gols possível, mas nem sempre cria tantas oportunidades. O que a gente precisa fazer é ser eficaz nas oportunidades que criar”, disse o meia.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 12 pontos, na liderança isolada do grupo A. O time volta a campo pela Libertadores no dia 18 de maio (quarta), contra o Emelec-EQU, no Allianz Parque, às 19h. O próximo compromisso do Verdão é contra o Fluminense, em casa, às 16h do domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.