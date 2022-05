Com olhar humanista, Diogo Bossay lança sua pré-candidatura a deputado estadual com foco na saúde e bem-estar da população

Com olhar humanista sobre os aspectos sociais da população do Estado, herança do pai, o médico Ivan Bossay (in memorian), o jovem Diogo Bossay, de 38 anos, decidiu entrar para a política com objetivos bem definidos: buscar melhorias na área da saúde e dar condições sociais mais dignas aos mais necessitados.

Médico com especialização em cirurgia geral, Diogo só pensava em cuidar dos seus pacientes espalhados pela região sudoeste, entre as cidades de Miranda, sua terra natal, Aquidauana, Anastácio, Bonito, Bodoquena e demais municípios que procuram por seu pronto atendimento.

A convite do ex-governador e pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (MDB), Diogo Bossay se filiou ao MDB, bandeira honrada e defendida por seus pais, que sempre proporcionavam um porto seguro a quem buscava por soluções, as mais diversas, no município de Miranda.

Após insistentes convites e dizer sim ao projeto de André Puccinelli, Diogo começou a traçar sua plataforma de atuação tendo a saúde como sua prioridade. Como médico, conhece as reais necessidades da população na área da saúde, como ser humano, tem a exata noção do que falta e o que é possível fazer pelos menos favorecidos.

Com uma extensa agenda, em sua maior parte acompanhada por André Puccinelli, Diogo já ouviu pescadores de várias regiões, inclusive da região do Pantanal, colhendo subsídios e sugestões que ajudem a formatar o projeto que quer defender no Parlamento Estadual caso seja eleito.

Mas o pré-candidato Diogo Bossay quer agregar mais demandas ao arcabouço da sua plataforma, que vem sendo discutida com cada segmento da sociedade.

“Quero fazer um verdadeiro raio-x do nosso Estado para poder determinar as prioridades que vamos defender na nossa campanha. Os problemas são grandes, mas nada que não possamos melhorar com eficiência e determinação”, esclareceu o pré-candidato.