Com obras na Cafezais e Moreninhas, Estado investe R$ 50,8 milhões na região Sul da Capital

Uma das principais vias de acesso à região do grande Los Angeles, em Campo Grande, a Avenida dos Cafezais passa por obras de revitalização que vão dar mais fluidez e segurança ao trânsito. Próximo dela, um dos bairros mais populosos da Capital, as Moreninhas, também recebe obras que vão melhorar o vai e vem de veículos e criar um novo acesso à região.

As intervenções de infraestrutura urbana na Avenida dos Cafezais e nas Moreninhas recebem R$ 50,8 milhões de investimento do Governo do Estado. As obras foram licitadas pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e são fiscalizadas pelos engenheiros do Estado. Parceria da iniciativa, a Prefeitura de Campo Grande elaborou os projetos executivos e fez as desapropriações necessárias para as obras.

“Boas parcerias e bons projetos têm nosso apoio. Nessa região, a parceria do Estado com o município vai resultar no melhor acesso da Avenida dos Cafezais e das Moreninhas, dando mais agilidade para que as pessoas possam chegar e sair de casa com segurança”, destacou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo. “Nossa Capital é pujante e com população flutuante. Precisamos criar novos caminhos para chegar ao centro e voltar aos bairros. O governador Eduardo Riedel tem esse olhar de construir novos caminhos”, completou.

Cafezais

Com extensão total de 3,2 quilômetros entre a Avenida Gury Marques e a Rua Engenheiro Paulo Frontin, as obras na Avenida dos Cafezais iniciaram há pouco mais de um mês e já estão 20% concluídas. Os serviços de pavimentação, drenagem e restauração contam com R$ 9,5 milhões de investimento.

Conforme contrato, a via terá 1.150,84 metros de duplicação, entre a Avenida Gury Marques e a rotatória da Avenida Delegado Alfredo Hardman; 1.806,00 metros de drenagem; 13.379,39 m² de asfalto novo entre a Avenida Gury Marques e a rotatória da Avenida Delegado Alfredo Hardman; e 49.445,33 m² de recapeamento, entre a Avenida Delegado Alfredo Hardman até a rotatória da Rua Patrocínio, nos dois sentidos da via, e entre as ruas Fidelis Bucker e Engenheiro Paulo Frontin.

A obra ainda prevê 3.631,78 m² de reconstrução do pavimento entre as ruas do Patrocínio e Fidelis Bucker, além da instalação de 1.097 metros de ciclovia.

Moreninhas

Sonho antigo da população das Moreninhas, o novo acesso ao bairro nascido no início dos anos 1980 passa pela obra de revitalização da Avenida Alto da Serra, que recebe R$ 41,3 milhões de investimento. A intervenção é a primeira de duas que serão feitas para abrir um novo caminho das Moreninhas, melhorando a capacidade do trânsito na região.

Na obra de revitalização da Avenida Alto da Serra e ruas adjacentes estão confirmados 92.584,06 m² de implantação de asfalto novo, 31.825,64 m² de recapeamento e 9.346,74 m² de drenagem.

Além da Avenida Alto da Serra, vão receber pavimento trechos das ruas Floreal, Ubirajara Guarani, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin e Equipe Barrichelo. Já o recapeamento será feito em partes das avenidas Alto da Serra e Gury Marques.

Esta é a primeira etapa do projeto do novo acesso às Moreninhas. A outra, que vai ligar o final da Avenida Alto da Serra à Rua Salomão Abdala, criando conexão com as avenidas Guaicurus e Rita Vieira de Andrade, está em fase de projetos e desapropriações. A estimativa é que a obra deva receber investimento de R$ 32 milhões em pavimentação, drenagem, construção de ponte e instalação de ciclovia.

Somando as duas etapas de obras nas Moreninhas com o projeto da Avenida dos Cafezais, os investimentos na região Sul de Campo Grande chegarão a R$ 82,8 milhões.