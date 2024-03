Com novos investimentos do Governo de MS, Sete Quedas vai chegar a 100% de pavimentação

Ruas pavimentadas que vão melhorar a qualidade de vida da população. Com este foco o Governo do Estado vai promover novos investimentos para levar 100% de asfalto ao município de Sete Quedas, que fica na região de fronteira com o Paraguai. Também serão feitos outros projetos de infraestrutura na região.

Os novos investimentos foram acordados nesta segunda-feira (11), durante reunião entre o governador Eduardo Riedel e as principais lideranças da cidade. Entre elas está R$ 5,9 milhões para drenagem e pavimentação do bairro Jardim Paraíso e mais R$ 6 milhões no asfalto de vias públicas do município.

“Chegou o momento de olhar para frente e planejar nossos municípios para o futuro. Estes novos investimentos farão a diferença na vida dos moradores de Sete Quedas. São obras que foram definidas pelo prefeito e vereadores”, afirmou o governador.

Além dos novos asfaltos, também foi assinado convênio no valor de R$ 972 mil para construção de um cemitério na cidade. Outros projetos de infraestrutura para melhorar o acesso e escoamento da produção também serão avaliados pelo Governo do Estado.

“Uma reunião que até superou as expectativas e fomos bem atendidos. Nós somos parceiros e estou voltando para Sete Quedas com vários presentes para população. Quem ganha com isto são os moradores, neste dia especial para cidade. São boas notícias para 2024”, disse o prefeito Chico Piroli.

Também participaram da reunião o vice-governador Barbosinha, o deputado federal Geraldo Resende, os deputados estaduais Paulo Corrêa, Márcio Fernandes, Lídio Lopes, Renato Câmara e Mara Caseiro, além dos secretários estaduais Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil) e João César Mattogrosso (adjunto da Casa Civil) e os vereadores da cidade.