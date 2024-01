Com novos cursos patrocinados pela MS Florestal, Governo de MS recruta professores para ensino profissional

Interessados poderão se inscrever para atuação em Água Clara, Bataguassu e Santa Rita do Pardo

A MS Florestal, empresa genuinamente sul-mato-grossense no ramo de atividades florestais, e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul buscam professores para preencher o quadro docente para os cursos profissionalizantes do ensino médio integrado, realizando uma nova parceria por meio do Projeto Jovens Talentos. Os professores atuarão nos municípios de Água Clara, Bataguassu e Santa Rita do Pardo, lecionando nos cursos de capacitação profissional. As inscrições estão abertas até domingo, dia 14 de janeiro.

Os cursos profissionalizantes no ensino médio são integrantes do Novo Ensino Médio, instituído desde 2017 no Brasil. A novidade é que por meio da parceria com a MS Florestal, mediante o projeto Jovens Talentos, o Governo do Estado criou o curso inédito de Viveirista Florestal para Água Clara e Bataguassu, além de Assistente de Compras (área de Logística) para Santa Rita do Pardo. A definição dos cursos foi um alinhamento mediante necessidade de qualificação de mão de obra local para atender o setor florestal na região.

As vagas que integram especificamente o Projeto Jovens Talentos são para professores com Ensino Superior completo, que possam dar aulas nos cursos profissionais. A análise de currículos será realizada pelas escolas estaduais que irão ofertar os cursos, e o candidato deverá se inscrever no site www.portaldoprofessor.ms.gov.br.

Será necessário fazer um cadastro simples para ter acesso ao edital completo e a todos os passos para completar a inscrição. No momento da inscrição deverão ser anexados todos os comprovantes de formação e experiência profissional do candidato. Caso selecionado, o professor receberá remuneração a ser definida conforme variantes, como o requisito exigido para a vaga, o nível de escolaridade do profissional, quantidade de turmas formadas de acordo com o interesse dos alunos e carga horária.

Jovens Talentos

O Projeto Jovens Talentos é realizado pela MS Florestal em parceria com Bracell Social e com o Governo do Estado de MS, e tem objetivo de proporcionar oportunidades de educação profissional, em áreas de potencial atuação dentro da própria empresa. Em 2023, as primeiras turmas formadas por 42 alunos conquistaram oficialmente a formação profissionalizante nos cursos de Ajudante de Viveiro e Assistente Administrativo, em Água Clara. Destes, todos os formados acima dos 18 anos e com boa performance já foram contratados pela companhia.

Em 2024 o Projeto foi ajustado e expandiu para outros municípios, com novas áreas de atuação. Além disso, ao ser integrado ao Ensino Médio, expande o alcance e fortalece ainda mais a parceria com o poder público para construção de oportunidades nas comunidades onde a companhia atua. Os estudantes poderão escolher os cursos conforme a oferta e organização da SED.

“Parcerias com o Governo do Estado em um projeto como o Jovens Talentos formam um importante pilar da MS Florestal, que reforça nosso compromisso com as comunidades em que atuamos. Acreditamos que a Educação é uma das mais importantes áreas de desenvolvimento, por isso estamos engajados em criar oportunidades como estas para a construção de um futuro promissor”, expressa Marisa Coutinho, Gerente de Relações Institucionais, Governamentais e com Comunidades da MS Florestal.

Serviço

Inscrição de Interessados

Site: www.portaldoprofessor.ms.gov.br

Prazo: domingo, 14 de janeiro

Sobre a MS Florestal

A MS Florestal é uma empresa genuinamente sul-mato-grossense que fortalece as atividades de operação florestal do Grupo RGE no Brasil, com ênfase na silvicultura, desde o plantio do eucalipto até a manutenção da floresta. A MS Florestal é comprometida com a filosofia empresarial dos 5Cs, de que tudo o que fazemos deve ser bom para a Comunidade, para o País, o Clima e para o Cliente e só então será bom para a Companhia.

Sobre o Bracell Social

Bracell Social é um programa de investimento social, alinhada às diretrizes do Grupo RGE, norteado por 3 pilares (3E’s – Educação, Empoderamento e Bem-estar). São realizados projetos que contribuem com o desenvolvimento das comunidades locais, conectando a inclusão social e a sustentabilidade, de modo que as pessoas possam desenvolver suas capacidades individuais e ter acesso a oportunidades para uma vida melhor.