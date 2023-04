Com menos de três meses, Governo licita e contrata obra de asfalto para a Moreninha IV

Menos de três meses. Esse foi o período que o Governo do Estado levou para licitar e contratar a obra de pavimentação e drenagem em diversas ruas da Moreninha IV, em Campo Grande. O processo foi iniciado em 30 de janeiro e nesta segunda-feira, dia 24 de abril, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) publicou no Diário Oficial o contrato de R$ 1,2 milhão com a empresa Equipe Engenharia para levar asfalto ao bairro.

Conforme o projeto, passarão por obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais as ruas João Adolfo Cintra, Cândida Menezes Cintra, Antônio Pires de Oliveira e Clotilde Chaia, no trecho entre as ruas Copaíba e Ivo Osman Miranda. Outra via que será pavimentada é a Rua Elias Saad, entre a Antônio Pires de Oliveira e a Clotilde Chaia.

Moradores que vivem no bairro comemoram a obra de asfalto no dia em que a licitação foi lançada. Eles disseram que assim vão fugir do barro e da poeira e ainda vão ter suas residências valorizadas. Um sonho antigo que vai se tornar realidade.

Após a publicação do contrato, o Governo do Estado precisa liberar a Ordem de Início dos Serviços (OIS) para a obra começar. O documento deve ser assinado nos próximos dias e o prazo contratual para duração do empreendimento é de 180 dias consecutivos. Detalhes do contrato podem ser conferidos a partir da página 94 do Diário Oficial. Clique aqui para ler.

Moreninhas em desenvolvimento

A pavimentação de ruas da Moreninha IV é mais uma ação de melhoria para o conjunto de bairros que formam as Moreninhas, na área Sul de Campo Grande. O Governo do Estado já executa no local a obra do novo acesso à região, que está dividida em duas partes. A primeira, já em execução, passa pela revitalização da Avenida Alto da Serra, que recebe R$ 41,3 milhões de investimentos.

Já a segunda parte da obra, que vai ligar o final da Avenida Alto da Serra à Rua Salomão Abdala, criando conexão com as avenidas Guaicurus e Rita Vieira de Andrade, está em fase de projetos e desapropriações. A expectativa é aplicar R$ 32 milhões nesta fase da obra.

“É um conjunto de investimentos que melhora a qualidade de vida das pessoas que vivem nas Moreninhas. As obras dão mais segurança e mobilidade para todos que passam pelo bairro”, destaca o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).