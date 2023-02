Com melhor ataque do Paulista, São Paulo erra muito atrás e precisa acertar defesa

Próximo jogo do Tricolor será na terça-feira, quando encara o São Bento, em Sorocaba

Com 17 gols marcado, o São Paulo é dono do melhor ataque do Campeonato Paulista passadas nove rodadas, mas ainda precisa acertar sua defesa, uma vez que vem sendo vazado na maioria dos jogos disputados até aqui.

Segundo a Gazeta Esportiva, o Tricolor é o dono da segunda melhor campanha geral do Campeonato Paulista, com 17 pontos, atrás somente do Palmeiras, com 21, mas ninguém conseguiu ter um desempenho ofensivo tão convincente até aqui. Quem mais se aproxima do Tricolor é o São Bernardo, que balançou as redes 16 vezes.

Quem mais participou de gols do São Paulo neste ano foi Giuliano Galoppo. Artilheiro do time e do Campeonato Paulista, com seis bolas nas redes em sete jogos disputados, o argentino também soma duas assistências. Ou seja, ele esteve envolvido em 47% dos gols do Tricolor no Estadual.

Se em relação ao ataque da equipe Rogério Ceni não tem do que reclamar, na defesa a situação já é diferente. O São Paulo foi vazado em seis dos nove jogos que disputou até aqui na temporada e ainda busca uma maior consistência para não se habituar ainda mais a ver seus adversários balançarem as redes.

Dos times donos das quatro melhores campanhas gerais do Campeonato Paulista, o São Paulo (2º) é o que sofreu mais gols até aqui. O time comandado por Rogério Ceni foi vazado oito vezes, o dobro do Palmeiras (1º), que sofreu apenas quatro gols. São Bernardo (3º) e Corinthians (4º), sofreram sete gols cada.

As únicas partidas em que o São Paulo não foi vazado foram contra Ituano e Palmeiras, em que também não marcou gols, e contra Santo André, vencendo por 1 a 0 com gol nos acréscimos do segundo tempo.

O São Paulo terá uma nova oportunidade de melhorar seu desempenho defensivo já na próxima terça-feira, quando encara o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, às 19h30 (de Brasília), pela décima rodada do Paulistão.