Com mais de R$ 4,7 milhões em investimentos, Sanesul amplia sistema de esgoto em Figueirão

Com mais de R$ 4,7 milhões em investimentos, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) dará início aos serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário na cidade de Figueirão.

A ordem de serviço visando a execução das obras foi assinada no último dia 4 de abril pela diretora-presidente da companhia de saneamento, Marta Rocha, e pelo diretor de Engenharia de Meio Ambiente, Helianey Paulo da Silva.

Com recursos próprios da Sanesul por meio do programa Avançar Cidades, o contrato prevê investimentos que somam R$ 4.767.472,14.

O contrato prevê a implantação de 15.020.05 metros de rede coletora de esgoto, 635 ligações domiciliares, uma estação elevatória de esgoto bruto, além de obras complementares.

Pela licitação, a empresa contratada terá prazo de 12 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço, para concluir as obras de esgoto na cidade, localizada na região norte do Estado.

Os investimentos fazem parte do programa ‘Rota do Saneamento’, criado pela Sanesul para atender os 68 municípios onde a companhia mantém a concessão dos serviços de água e esgoto em Mato Grosso do Sul.

A ideia da diretoria da empresa é ampliar cada vez mais o sistema de esgotamento sanitário no Estado, beneficiando a população com mais saúde e qualidade de vida, sobretudo, preservar o meio ambiente.

Universalizar o setor é um compromisso assumido pela Sanesul por determinação do governador Reinaldo Azambuja. Tanto é que, desde julho do ano passado, a ‘Rota do Saneamento’ vem percorrendo o interior do Estado fazendo entrega de várias obras e anunciando novos investimentos visando se antecipar ao novo marco legal do saneamento básico.