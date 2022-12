Com liberação de salários de dezembro, prefeitura de Caarapó injeta R$ 3,3 milhões na economia local neste fim de ano

Considerados os valores referentes ao 13º salário e pagamento dos vencimentos de dezembro do funcionalismo municipal, economia local ganha reforço de R$ 7 milhões no último mês do ano

A prefeitura de Caarapó paga nesta quinta-feira (29) os salários dos servidores municipais. Estão sendo liberados cerca de R$ 3,3 milhões referentes aos vencimentos de dezembro – 60% restantes, já que no meio do mês foram antecipados 40% -, além do pagamento de férias e rescisões contratuais.

No dia 19 deste mês a prefeitura liberou a segunda parcela do 13º salário dos servidores, que totalizou R$ 1,6 milhão. Antes, no dia 15/12, havia sido liberada a antecipação de 40% dos salários do mês, com valor total de aproximadamente R$ 2,1 milhões.

Somados, os valores referentes à folha salarial e outros encargos do funcionalismo municipal somam, somente em dezembro, R$ 7 milhões, o que contribui substancialmente para o aquecimento da economia local.

Virada do ano

Como é tradição em Caarapó, o ano-novo será recebido com festa. Uma grande queima de fogos está sendo preparada para o próximo dia 31, tendo como ponto do público a Praça Mário Martines Ribeiro, a Praça Central da cidade. O show pirotécnico terá início exatamente à meia-noite.

Antes, haverá o sorteio dos prêmios da campanha de Natal da Associação Comercial e Empresarial de Caarapó. Logo depois, será a vez do sorteio dos prêmios da campanha IPTU Premiado 2022, da prefeitura municipal: um carro zero km, três motocicletas e um aparelho de TV.

Os cupons da campanha podem ser retirados na sede da prefeitura até a próxima sexta-feira (30). Para participar, o contribuinte deve comprovar o pagamento do tributo na recepção do paço municipal, que lhe dará direito aos tickets do sorteio, devendo ser preenchidos e depositados em uma urna instalada no saguão da prefeitura.

O prefeito André Nezzi reforça o convite para que a população vá à praça para participar do evento, que ele considera uma forma festiva de receber o novo ano. “Será um evento bonito, de congraçamento, de confraternização, para brindarmos a chegada de 2023. A chegada do ano-novo sempre gera uma esperança de dias melhores, de realização de sonhos, e é isso que desejamos para a nossa população”, destacou o prefeito de Caarapó.