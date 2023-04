Com investimento de R$ 8,5 bilhões, grupo espanhol vai construir em MS a maior fazenda de energia solar do Estado

Mato Grosso do Sul vai receber investimento de R$ 8,5 bilhões para a construção da maior fazenda de energia solar do Estado, com 3,5 mil hectares de painéis solares e capacidade de geração de 2,5 gigawatts de energia elétrica.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (18) pelo grupo espanhol Solatio Energia, em reunião com o governador Eduardo Riedel e o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), no estande do Governo de Mato Grosso do Sul na 83ª edição da Expogrande.

“Esse é o Mato Grosso do Sul caminhando com investimento privado, com pessoas que confiam no Estado para que a gente tenha geração de energia limpa, rumo a 2030, com o Estado Carbono Neutro”, afirma o governador Eduardo Riedel. “É uma mudança de paradigma completa. É uma usina gigante, uma das maiores do Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul”, frisa.

Já o secretário Jaime Verruck lembrou o histórico das negociações do Governo do Estado com a Solatio Energia para a viabilização do empreendimento e ressaltou o alinhamento da proposta com o MS Renovável, um dos instrumentos da administração estadual para atingir a meta de tornar o território sul-mato-grossense Carbono Neutro em 2030.

“Essas negociações do Governo do Estado com a Solatio começaram em 2016 e hoje se concretizaram com o anúncio da viabilização do empreendimento. Esse é um investimento fundamental para a nossa política de incentivo à geração de energia limpa e renovável em Mato Grosso do Sul”, destaca Jaime Verruck.

Presidente da Solatio Energia, Pedro Vaquer informou que o investimento tem como parceiro a empresa Tradener, que fará a comercialização da energia gerada junto ao mercado livre de energia elétrica. As obras para instalação das placas solares iniciam em setembro deste ano.

“Temos um contrato para início da geração em janeiro de 2025. O conjunto de placas em Cassilândia será conectado à estação de Chapadão do Sul, e o de Paranaíba se conecta com a estação de Inocência. Essa é uma parceria com o Governo do Estado. Mato Grosso do Sul merece um investimento dessa envergadura”, finaliza Pedro Vaquer.