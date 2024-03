Com foco no cidadão, Governo de MS define estratégias e metas para atuação da Cidadania

Para traçar estratégias e direcionar a atuação da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), nas diferentes áreas de representação, o Governo do Estado realizou hoje (27), a primeira reunião de trabalho com a secretária e subsecretários da pasta.

O governador Eduardo Riedel recebeu a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, juntamente com os subsecretários das oito áreas que formam a SEC – Mulheres, Igualdade Racial, Povos Originários, Pessoas com Deficiência, Juventude, Pessoa Idosa, LGBTQIA+ e Assuntos Comunitários.

“Quando a gente fala da cidadania e essa divisão em grupos da sociedade, que é complexa, multidisciplinar e interativa, na verdade temos que enxergar como uma coisa só, dentro dessa sociedade que é múltipla. O ponto principal da secretaria é a capacidade de interação com o grupo que cada um representa”, afirmou o governador.

A Secretaria de Estado da Cidadania, que é a primeira do Brasil com dedicação exclusiva à pauta, foi criada em dezembro de 2023 em Mato Grosso do Sul, e formalizada no dia 2 de janeiro de 2024.

A SEC é fruto do desmembramento da atual Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura) – que até o fim do ano era nomeada como Setescc (Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) –, e foi estabelecida para criar e fortalecer as políticas públicas já existentes, e assim alcancem todos os recortes sociais de Mato Grosso do Sul.

“A Secretaria de Estado da Cidadania veio somar, trabalhando a transversalidade e mediação entre Governo e cidadão, que é um dos nossos papéis principais. Temos 89 projetos para 2024, sendo 16 do contrato de gestão”, afirmou Viviane Luiza.

Entre os projetos que serão desenvolvidas ao longo do ano, um deles é para ensinar sobre cidadania aos alunos da educação básica. Outra ação da SEC é o mapeamento das políticas públicas em todos os 79 municípios do Estado, trabalho que já é realizado. “Estamos levantando sobre o que existe em cada município, o que é atendido em cada recorte que temos nas subsecretarias. E assim vamos conversar com os prefeitos para fortalecer e ampliar as políticas públicas”, explicou a secretária.

Outro programa já em andamento é o Cidadania Viva, que incentiva o diálogo, uso da educomunicação, formação de monitores sociais, rodas de conversas e expressões comunicativas por meio da arte, cultura e cidadania. O programa está sintonizado com a Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidades) para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos.

“Temos que levar a mensagem de respeito para a sociedade, que é composta de diferentes grupos sociais e todos cidadãos com a sua cultura, religião, especificidades, gênero, idade, comunidade. Estamos conseguindo mostrar que o Estado está atento, é uma grande conquista estarmos presentes”, disse o governador Eduardo Riedel.