Com entrada gratuita, Showtec amplia acesso à informação sobre tecnologias para o desenvolvimento do agronegócio

Maior evento do Agro de MS reúne oportunidades de negócios e conhecimento na cadeia produtiva

Entre as principais atividades da Fundação MS, realizadora do Showtec 2022, está a difusão de informações visando a melhor produtividade e rentabilidade da cadeia produtiva no Mato Grosso do Sul. Nos últimos 30 anos, estudos realizados pela empresa resultaram na ampliação da área agrícola da soja e do milho no estado, integrando culturas e contribuindo com o crescimento do agronegócio. Com a pesquisa realizada, em sua maioria com demanda originada diretamente de produtores rurais, a divulgação dos dados é fundamental no processo produtivo.

Para isso, a Fundação MS reúne em um único local empresas e profissionais ligados ao desenvolvimento das ações no campo, oferecendo oportunidades de melhor entendimento sobre a lavoura, em contato com os maiores especialistas do Brasil, e negócios com empresas que viabilizem condições de melhoria do trabalho. Com esses pilares, o Showtec se consolidou como a maior feira do setor no Mato Grosso do Sul. O evento acontecerá entre os dias 25 e 27 de maio, em Maracaju (MS), e para ampliar o acesso de todos ao conteúdo oferecido, a entrada na feira, nas palestras e no estacionamento será totalmente gratuita.

A 25°edição do Showtec é destinada a produtores rurais, pesquisadores, técnicos, consultores, estudantes e profissionais do setor. Serão mais de 150 expositores por todo o parque, em mais de 20 segmentos, que estarão oferecendo uma diversidade de opções para a melhoria da lavoura e da propriedade. Entre as companhias, estão representadas cooperativas, energia solar, indústria, máquinas, implementos, defensivos, sementes, corretivos, fertilizantes, instituições financeiras, agricultura digital e de precisão, ensino, pesquisa, softwares e novas tecnologias.

Quanto a parte técnica, serão nove painéis técnicos onde serão abordados temas variados com estudos realizados por pesquisadores oriundos de diversas instituições de ensino e pesquisa, sendo Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Universidades Estaduais de Ponta Grossa (UEPG-PR), Londrina (UEL-PR) e Paulista (Unesp-SP), Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP-SP), Grupo Plantio Direto (GPD Academy), Estação Dashen, MS Energy, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso do Sul (Senai MS), Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (Semagro) e Fundação MS.

O objetivo é unir as mais relevantes tecnologias e informações para o Agro e disponibilizar, de forma direta e aplicável a produtores rurais e agentes do Agro brasileiro, principalmente da região Centro-Oeste. “Ao oferecer acesso totalmente gratuito à programação, o Showtec reforça sua premissa de, além de promover a melhor programação técnica, facilitar o acesso aos profissionais do setor e público em geral, para conhecer não apenas o trabalho desenvolvido pela Fundação MS, mas também participar de palestras e disseminação de conhecimento sobre a importância do agronegócio para o desenvolvimento do Estado e do país”, avalia o presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi Mendes.

O Showtec conta com a promoção da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul), a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) e o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (OCB-MS). O apoio é da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Federação Brasileira do Sistema de Plantio Direto (FEBRAP), Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (Semagro), por meio do Fundo para Desenvolvimento das Culturas para o Milho e para a Soja (Fundems), e Prefeitura Municipal de Maracaju. O Showtec tem patrocínio na modalidade ouro do Sicredi, MS Energy Engenharia, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso do Sul (Senai MS) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar MS), na prata da Inpasa Brasil e Bradesco e na bronze da Cooperativa Agrícola Sul-mato-grossense (Copasul).