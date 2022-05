Com desfalques, Palmeiras e Emelec se enfrentam no Allianz Parque pela Libertadores

Palmeiras e Emelec-EQU se enfrentam nesta quarta-feira, no Allianz Parque, às 19h, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Verdão segue em busca de sua campanha perfeita nesta etapa da competição, enquanto os equatorianos querem a classificação para o mata-mata. Segundo o Lance!, ambas equipes sofrem com baixas.

O Palmeiras, que já tem quatro vitórias em quatro jogos na fase de grupos, sem contar os incríveis 20 gols marcados, deve entrar em campo com uma equipe alternativa, como tem feito na maioria dos duelos desta edição da Libertadores. Além dos atletas poupados, o Verdão não poderá contar com Luan, Gabriel Veron, Mayke e Piquerez, todos eles ainda tratando questões físicas no CT.

Pelos lados do Emelec as coisas não são muito diferentes. Pelo menos quatro jogadores nem viajaram para o Brasil para o jogo desta quarta-feira. São eles: Bruno Pittón, Alejandro Leguizamón, Marlon Mejía e o craque do time Joao Rojas, que marcou o gol dos equatorianos em Quito, quando o Alviverde venceu por 3 a 1.

Palmeiras x Emelec-EQU

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 18/5/2022, às 19h

Árbitro: Nicolas Gamboa (CHI)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Jose Retamal (CHI)

Onde acompanhar: ESPN, Star+ e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Gustavo Gómez e Jorge; Danilo (Gabriel Menino), Atuesta e Gustavo Scarpa; Breno Lopes, Wesley e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Luan e Gabriel Veron (transição), Jailson (lesão no joelho direito), Piquerez (lesão na coxa direita) e Mayke (lesão no tornozelo)

Pendurados: Wesley

Emelec-EQU

Ortíz; Romario Caicedo, Quintero, Guevara e Rodríguez; Carabalí, Vera e Cevallos; Chalá, Zapata e Cabeza. Técnico: Ismael Rescalvo.

Desfalques: Bruno Pittón, Alejandro Leguizamón, Marlon Mejía e Joao Rojas (lesionados)

Pendurados: Quintero, Zapata e Rodríguez