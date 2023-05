Com clássico carioca, confrontos da Copa do Brasil são definidos; confira

Em sorteio realizado na tarde desta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Segundo a Gazeta Esportiva, as 16 equipes classificadas conheceram seus adversários, e um dos confrontos que mais chama a atenção será o clássico carioca Flamengo x Fluminense. Os dois disputaram recentemente a final do Campeonato Carioca e o Tricolor levou a melhor por 4 a 3 no agregado.

Vale lembrar que todas as partidas serão decididas em duelos de ida e volta. Os jogos das oitavas estão previstos para acontecer nas semanas de 17 e 31 de maio. Não há critério do gol fora de casa para desempate e um novo sorteio será realizado para a fase das quartas de final.

Veja todos os confrontos pelas oitavas da Copa do Brasil: os times da esquerda mandam o primeiro jogo em casa

América-MG x Internacional

Sport x São Paulo

Athletico-PR x Botafogo

Fluminense x Flamengo

Santos x Bahia

Palmeiras x Fortaleza

Atletico-MG x Corinthians

Grêmio x Cruzeiro