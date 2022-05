Com cerca de 20 parceiros, Ação Cidadania levará no sábado serviços gratuitos para região das Moreninhas

Com a participação de 20 parceiros dos setores público e privado, o Sistema Fiems, em parceria com TV Morena, projeta um público de aproximadamente 2,3 mil pessoas e 6 mil atendimentos durante o Ação Cidadania. O evento, retomado depois de um hiato de quatro anos, será realizado no próximo sábado (14/05), a partir das 8 horas, no parque Jacques da Luz, na Moreninha.

Ao longo do dia, serão disponibilizados à população da região serviços como emissão de CPFs e primeira via da carteira de identidade (RG), orientação do Procon aos consumidores e abertura de CIP eletrônica, inscrição e regularização do cadastro único da Assistência Social, renegociação de dívidas de unidades habitacionais com a Emha e atendimento jurídico.

Também serão oferecidos serviços de encaminhamento para o mercado de trabalho, informações sobre seguro desemprego, atendimento a potenciais empreendedores. O evento ainda disponibiliza gratuitamente atendimento oftalmológico, atendimento odontológico, teste de acuidade visual e daltonismo, distribuição de armação de óculos, coleta de amostras de HPV feminino, vacinação contra covid-19, Influenza e sarampo, testagem rápida de HIV, sífilis e hepatite B e C, aferição de pressão arterial, avalição nutricional.

Durante o Ação Cidadania, a população também poderá conhecer os cursos do Senai, o programa de estágio do IEL. O evento ainda terá pintura para crianças, distribuição de mudas de hortaliças, exposições de serpentes, ensino de gestão financeira, ações de recreação, jogos e brincadeiras e apresentações culturais.

Segundo analista técnica do Sesi e coordenadora do evento, Vanessa Farias, a expectativa é grande para esta edição. “O Ação Cidadania é um evento de várias mãos, nossos parceiros estão preparados para proporcionar um atendimento de qualidade para toda a população que vão desde serviços de saúde, jurídicos, esporte e lazer para toda a família, nossa proposta é que cada pessoa que vier nos visitar possa ter acesso a vários serviços no mesmo lugar”, reforçou.

Criado em 2013, o programa já passou por 19 cidades sul-mato-grossenses ao longo de 34 edições. Nesse período, foram beneficiadas 57,4 mil pessoas com 182,3 mil atendimentos.

Confira abaixo a relação dos parceiros: