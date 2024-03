Com auxílio de cães farejadores, PRF apreende 124 quilos de cocaína em estepes de caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 124 quilos de cocaína com auxílio de cães farejadores, na noite desta sexta-feira, 22, em Jaraguari/MS. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um caminhão VW/30.330. Durante a entrevista, o condutor disse ter entregue uma carga em Campo Grande, porém não soube dar as informações sobre a viagem realizada. Desconfiados, os policiais iniciaram uma fiscalização minuciosa, com o auxílio do Grupo com Operações com Cães da PRF.

O cão de faro K9 Amélia indicou a presença de algum ilícito nos pneus estepes do caminhão. Após a retirada das rodas, foram encontrados 60 tabletes de cloridrato e 60 tabletes de pasta base de cocaína. Questionado, o motorista disse não saber da existência da droga.

O preso, a cocaína e o caminhão foram encaminhados à Denar em Campo Grande.