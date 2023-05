Com ataque titular de volta Palmeiras se prepara para a Libertadores

O Palmeiras encerrou a maratona de jogos em abril com vitória no Dérbi no último sábado, e agora se prepara para o início do próximo mês para começar com o pé direito. Segundo o Lanvce!., o Verdão enfrenta o Barcelona-EQU, na próxima quarta-feira (3), em Guayaquil, às 21h30, pela fase de grupos da Libertadores.

A boa notícia é que jogadores como Rony e Veiga, que inclusive foram titulares diante do Corinthians, já estão 100% recuperados e à disposição de Abel Ferreira, sem nenhum tipo de restrição. Além deles, Mayke e Piquerez também retornaram recentemente e voltaram a ser opções importantes para o treinador português. Com a lesão de Marcos Rocha, Mayke deve assumir a titularidade da lateral-direita do Verdão. Bruno Tabata, em transição, e Atuesta, em recuperação após cirurgia no joelho, ainda são baixas.

O Palmeiras vai a campo sete vezes em maio, disputando dois jogos a menos em relação a abril. Campeão estadual, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, conseguindo se recuperar após a estreia com derrota na Libertadores e invicto nas três primeiras rodadas do Brasileirão, o Alviverde perdeu apenas duas partidas no mês passado. Além disso, teve 100% de aproveitamento atuando em casa, com cinco vitórias em cinco jogos.

O duelo da próxima quarta, que abre o mês de maio para o Verdão, é muito importante para o futuro da equipe na Libertadores. O Palmeiras estreou com derrota para o Bolívar-BOL, em La Paz, e venceu o Cerro Porteño-PAR, em casa, mas continua em último no grupo C, já que é o único com saldo de gols negativo. Logo, conquistar três pontos contra o Barcelona-EQU pode ser fundamental para uma possível classificação futura às oitavas da competição.

Após o compromisso na Libertadores, o Alviverde disputa quatro partidas seguidas pelo Campeonato Brasileiro. Serão quatro jogos em 14 dias contra Goiás, Grêmio, Bragantino e Santos, respectivamente. Depois, o Verdão vai até o Paraguai enfrentar o Cerro Porteño e, para encerrar o mês de maio, visita o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Brasileirão.

Confira os jogos do Palmeiras no mês de maio:

03/05 – Barcelona-EQU x Palmeiras – Fase de grupos da Libertadores

07/05 – Goiás x Palmeiras – Quarta rodada do Brasileirão

10/05 – Palmeiras x Grêmio – Quinta rodada do Brasileirão

13/05 – Palmeiras x Bragantino – Sexta rodada do Brasileirão

20/05 – Santos x Palmeiras – Sétima rodada do Brasileirão

25/05 – Cerro Porteño-PAR x Palmeiras – Fase de grupos da Libertadores

28/05 – Atlético-MG x Palmeiras – Oitava rodada do Brasileirão